Τελικά οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα εξυπηρετούνται γρηγορότερα από ότι πριν την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της ανάπτυξης ή απλώς άλλαξε η υπηρεσία στην οποία θα καθυστερούν οι αιτήσεις τους;

Το ερώτημα τίθεται στο παρά πέντε της διορίας που δόθηκε για στελέχωση των ΕΟΑ (λήγει σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2025) και ύστερα από τη διαπίστωση, ότι οι Οργανισμοί δεν στελεχώθηκαν πλήρως παρόλον ότι τέθηκε χρονοδιάγραμμα 18 μηνών να προετοιμαστούν.

Σημειώνεται, πως για σκοπούς προετοιμασίας (των ΕΟΑ) από την 1η Ιουλίου 2024 αποσπάστηκαν σε αυτούς 205 άτομα από το δημόσιο με σκοπό να διευκολυνθεί η λειτουργία τους μέχρι να στελεχωθούν.

Τελικά, οι πέντε ΕΟΑ, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, δεν στελεχώθηκαν πλήρως με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κενά στη λειτουργία τους, κάτι το οποίο προκάλεσε δυσφορία στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είχε προειδοποιήσει τους Οργανισμούς να προετοιμαστούν εγκαίρως.

Ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και τον ίδιο τον υπουργό κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου και το οποίο επηρεάζει τη σημαντική πτυχή του ελέγχου της ανάπτυξης (τήρηση των σχεδίων, θέματα στατικής επάρκειας κ.ο.κ.) δεν καλύπτεται πλήρως, και το Υπουργείο θέτει τους ΕΟΑ προ των ευθυνών τους. Παρόλον ότι ο Υπουργός προειδοποίησε τους ΕΟΑ με σχετικές επιστολές ότι δε θα δοθεί παράταση στις αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων (που στελέχωσαν προσωρινά τους Οργανισμούς) δέχτηκε να παραταθεί η απόσπαση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 σε 21 από αυτούς. Και αυτό, για να μην παρατηρηθεί δυσλειτουργία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας των Οργανισμών όπως η ανάπτυξη κ.ο.κ..

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει, πως η ανανέωση των αποσπάσεων των 21 υπαλλήλων (επί συνόλου 49 που αιτήθηκαν οι ΕΟΑ) έγινε αποδεκτή λόγω της βούλησης να βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών. Μάλιστα, κατά το Υπουργείο, αυτό έγινε εις βάρος της λειτουργίας των Επαρχιακών Διοικήσεων (ΕΔ) και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), που έχουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς συγκεκριμένοι Κλάδοι τους (π.χ. Κλάδος Διατήρησης στο ΤΠΟ) και να διεκπεραιωθούν σημαντικές πολιτικές που είναι σε εξέλιξη (π.χ. αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων).

Σημειώνεται, ορισμένοι από όσους αποσπάστηκαν, αφυπηρέτησαν ή και επέστρεψαν ήδη στην υπηρεσία τους, ενώ ορισμένοι διεκδίκησαν και εξασφάλισαν μόνιμη θέση στους ΕΟΑ.

Σχετικά με την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων στους τομείς αδειοδότησης των πέντε ΕΟΑ, το Υπουργείο υποδεικνύει ότι: Την 1η Ιουλίου 2024, αποσπάστηκαν για περίοδο 18 μηνών στους ΕΟΑ 205 άτομα. Από αυτούς οι 123 ήταν μόνιμο προσωπικό και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου του Τμήματος Πολεοδομίας αλλά και των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και 82 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στις αρχές του 2024, προκειμένου να ενισχύσουν (αρχικά) τις αδειοδοτούσες Αρχές και ακολούθως τους τομείς αδειοδότησης των ΕΟΑ.

Σκοπός της μεταφοράς του προσωπικού στους νεοσύστατους Οργανισμούς ήταν η στήριξή τους για την ομαλή μετάβαση της αρμοδιότητας της αδειοδότησης μέχρι την μόνιμη πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων και την εκπαίδευση του νέου προσωπικού.

Όπως υποδεικνύει το Υπουργείο, συνολικά, οι ΕΟΑ στελεχώθηκαν με περισσότερο προσωπικό από εκείνο που εργοδοτείτο προηγουμένως στους κλάδους αδειοδότησης στην Πολεοδομία και στις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Από τους 123 δημόσιους υπαλλήλους (μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) από την Πολεοδομία και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, στους ΕΟΑ, η κατανομή έγινε, ως εξής:

ΕΟΑ Λευκωσίας: 45 υπάλληλοι

ΕΟΑ Αμμοχώστου: 15 υπάλληλοι

ΕΟΑ Πάφου: 38 υπάλληλοι

ΕΟΑ Λεμεσού: 52 υπάλληλοι

ΕΟΑ Λάρνακας: 37 υπάλληλοι

Ενόψει της λήξης της περιόδου απόσπασης του προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με επιστολές τους, οι πρόεδροι των πέντε ΕΟΑ είχαν ζητήσει την ανανέωση της απόσπασης προσωπικού (συνολικά 49 λειτουργών), ως εξής:

ΕΟΑ Λευκωσίας: 6 υπαλλήλων για περίοδο από 3 μήνες μέχρι και 3+3 χρόνια

ΕΟΑ Αμμοχώστου: 8 υπαλλήλων για περίοδο 5 μηνών

ΕΟΑ Πάφου: 14 υπαλλήλων για περίοδο 5 μηνών

ΕΟΑ Λεμεσού: 13 υπαλλήλων για περίοδο 6 μηνών

ΕΟΑ Λάρνακας: 8 υπαλλήλων για περίοδο 6 μηνών

Καμπανάκι ΥΠΕΣ προς ΕΟΑ

Το υπουργείο καυτηριάζει το γεγονός, πως παρά το ότι οι ΕΟΑ είχαν στη διάθεσή τους περίοδο 18 μηνών για να προχωρήσουν με επαρκή στελέχωση, και παρά τις κατ’ επανάληψη αναφορές του Υπουργού, ότι το αποσπασθέν προσωπικό θα επιστρέψει με τη λήξη των 18 μηνών (στα τέλη του 2025), κατόπιν διαβούλευσης με τον διευθυντή του ΤΠΟ και τους Επάρχους/Αν. Επάρχους, ζητήθηκαν (μέσω επιστολής προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), οι ακόλουθες αποσπάσεις (συνολικά 21 λειτουργών: 13 από το ΤΠΟ και 8 από τις ΕΔ) για περίοδο 3 μηνών (μέχρι 31/3/2026):

ΕΟΑ Αριθμός ανανεώσεων Ειδικότητα ΤΠΟ/ΕΔ Λευκωσίας 1 υπάλληλος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός ΕΔ Λευκωσίας Λεμεσού 4 υπάλληλοι 2 Λειτουργοί Πολεοδομίας / 2 Τεχνικοί Μηχανικοί ΤΠΟ Λάρνακας 6 υπάλληλοι 2 Τεχνικοί Μηχανικοί / 3 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί / 1 Γραφέας 3 από ΤΠΟ 3 από ΕΔ Λάρνακας Πάφου 8 υπάλληλοι 1 Πολιτικός Μηχανικός / 7 Τεχνικοί Μηχανικοί 5 από ΤΠΟ 3 από ΕΔ Πάφου Αμμοχώστου 2 υπάλληλοι 1 Πολιτικός Μηχανικός / 1 Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 1 από ΤΠΟ 1 από ΕΔ Αμμοχώστου

Πάντως οι ΕΟΑ, παρόλα τα κενά που έχουν από πλευράς στελέχωσης, προχωρούν τη διαδικασία των προσλήψεων και σταδιακά αυξάνουν τους ρυθμούς διεκπεραίωσης των αιτήσεων με προοπτική αύξησης της απόδοσης. Ωστόσο, σημαντικό θεωρείται και το θέμα του επιτόπιου ελέγχου στα εργοτάξια, κάτι το οποίο είχαν προτάξει τόσο το υπουργείο όσον και το ΕΤΕΚ, όταν προωθείτο η μεταρρύθμιση στον τομέα της αδειοδότησης.

Όπως είναι γνωστό, ενώ μέχρι πρόσφατα δινόταν βάρος στον έλεγχο των αρχιτεκτονικών σχεδίων μιας οικοδομής, τώρα δίνεται βάρος στον επιτόπιο έλεγχο του έργου που υλοποιείται και αν οι εργασίες συνάδουν με τα σχέδια.