Στη διάθεση των αρμόδιων ανακριτικών αρχών προς πλήρη διερεύνηση καταγγελίας που αφορά κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020 βρίσκεται ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, αναφέρεται σε γραπτή δήλωση που έδωσαν εκ μέρους του στη δημοσιότητα οι δικηγόροι του.

“Αναφορικά με διαφαινόμενη αστυνομική διερεύνηση ισχυρισμών που αφορούν τον Επίσκοπο Καρπασίας Χριστόφορο, θα θέλαμε εκ μέρους του να σημειώσουμε ότι, αυτός είναι στη διάθεση των αρμόδιων ανακριτικών αρχών προς πλήρη διερεύνηση της όψιμης καταγγελίας που αφορά κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020″, σημειώνεται στη δήλωση.

“Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χρονικό σημείο της καταγγελίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την επικείμενη πλήρωση της θέσεως του Μητροπολίτη Πάφου”, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη καταγγελία, φέρεται να μετέφερε χρηματικά ποσά που ανήκαν στο σωματείο Παγκύπριος Ένωσις Γονέων (ΠΕΓ) σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΚΥΠΕ