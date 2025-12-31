Μια συγκλονιστική μαρτυρία για σφαγή Ελληνοκυπρίων το 1963 ήλθε στο φως. Πρόκειται για μια περίπτωση, σύμφωνα με την οποία 80 Ελληνοκύπριοι αποκεφαλίσθηκαν και ρίχθηκαν σε πηγάδι.

Οι πληροφορίες δημοσιεύονται σήμερα Τετάρτη (31/12) στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Αβρούπα», του Σενέρ Λεβέντ. Το δημοσίευμα με τίτλο «80 περίπου Ελληνοκύπριοι αποκεφαλίστηκαν και ρίχθηκαν σε πηγάδι», αναφέρεται σε δηλώσεις του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία και αρχισυντάκτη της εφημερίδας YENİ BAKİŞ, Yusuf Kısa, o οποίος σημείωσε ότι, άτομο το οποίο φώναζαν «Γέρο» έδωσε την μαρτυρία. Ο «Γέρος», ο οποίος γεννήθηκε το 1942 και απεβίωσε πριν από 10 σχεδόν χρόνια, διέμενε στο Λονδίνο. Του είχε αναφέρει στο παρελθόν για μια σφαγή Ελληνοκυπρίων που διαπράχθηκε το 1963, ωστόσο είχε ζητήσει τη μη δημοσιοποίηση του θέματος ενόσω βρισκόταν εν ζωή.

Ο Kısa ανέφερε πως το άτομο αυτό αρχικά το συνάντησε στο Λονδίνο. Μετά το 2003, όταν ήρθε στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε μόνιμα, το συναντούσε στα κατεχόμενα. Αυτός, λοιπόν, του απεκάλυψε ότι, το 1963, είχε δει με τα ίδια του μάτια τον αποκεφαλισμό περίπου 80 Ελληνοκυπρίων, τα πτώματα των οποίων ρίχθηκαν σε πηγάδι. Του ανέφερε, επίσης, ότι το γεγονός αυτό διαπράχθηκε από τον ίδιο του τον θείο και εξέφρασε την επιθυμία όπως αυτό δημοσιοποιηθεί μετά τον θάνατόν του. «Μου άφησε αυτό το θέμα ως διαθήκη και ήρθε η ώρα να την αποκαλύψω. Μου είπε να γράψω γι’ αυτό στην εφημερίδα μετά τον θάνατό του, να πω τα πάντα και να υποδείξω την τοποθεσία του πηγαδιού. Κάνοντας σήμερα αυτή τη δήλωση, θέλω να εκπληρώσω αυτή τη διαθήκη», σημείωσε ο Kısa.