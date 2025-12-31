Χειρότερη συγκυρία δεν μπορούσε να προκύψει στον Επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο εναντίον του οποίου διατυπώθηκαν κατηγορίες για μεταφορά σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, χρηματικών ποσών τα οποία, κατ’ ισχυρισμόν ανήκαν στο σωματείο Παγκύπριος Ένωσις Γονέων (ΠΕΓ).

Κι αυτό, επειδή είτε ευσταθούν είτε δεν ευσταθούν οι καταγγελίες, εκκλησιαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι αυτό πλήττει καίρια την προοπτική του στην κούρσα διαδοχής του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου.

Σημειώνεται, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ως τοποτηρητής του θρόνου της Πάφου (μετά την έκπτωση του Μητροπολίτη Τυχικού) ετοιμάζεται να προκηρύξει εκλογές για διαδοχή του.

Το γεγονός ότι ο Επίσκοπος Χριστοφόρος βρίσκεται σε δύσκολη θέση (και από πλευράς διεκδίκησης του θρόνου της Πάφου) προκύπτει και από δήλωση των δικηγόρων του στην οποία καταγράφονται και τα ακόλουθα:

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χρονικό σημείο της καταγγελίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την επικείμενη πλήρωση της θέσεως του Μητροπολίτη Πάφου».

Πέραν της σύνδεσης των καταγγελιών με τις επικείμενες εκλογές για πλήρωση του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου, από την ανακοίνωση προκύπτει πως ο Επίσκοπος Χριστοφόρος ήταν ένας από τους διεκδικητές.

Οι καταγγελίες άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και για την ίδια την Ιεραρχία της Εκκλησίας, υπό την έννοια ότι η Ιερά Σύνοδος δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια και να συμπεριφερθεί ωσάν να μην έλαβε γνώση του όλου ζητήματος.

Αν και το θέμα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα συνέλθει εντός των επομένων λίγων ημερών προκειμένου να εξετάσει την ποινή που θα επιβάλει στον Μητροπολίτη Τυχικό (εκτός και αν αυτός υπογράψει λίβελο μετανοίας την τελευταία στιγμή) θεωρείται αναμενόμενο ότι κάποιος ή κάποιοι από τους ιεράρχες θα θέσουν το ζήτημα εκτός ημερησίας διατάξεως.

Συνοδικός με τον οποίον επικοινώνησε το philenews, διερωτήθηκε κατά πόσον η Ιερά Σύνοδος θα παραβλέψει μια τόσο σοβαρή καταγγελία, έστω και αν αυτή αποδειχθεί, εν τέλει, πως δεν ευσταθεί. Ο συγκεκριμένος ιεράρχης ανέφερε επίσης, πως ο ίδιος αναμένει από τον Επίσκοπο Χριστοφόρο να δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον θρόνο, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο και την ίδια την Εκκλησία. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε, πως δεν αποκλείει μεν να επελέγη επί σκοπού η συγκεκριμένη περίοδος υποβολής της καταγγελίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να καθορίσει το κατά πόσον ευσταθεί ή όχι.

Αν ήμουν στη θέση του θα δήλωνα με δική μου πρωτοβουλία ότι δεν ενδιαφέρομαι για το θρόνο της Πάφου, είπε, διευκρινίζοντας, πως μια τέτοια ενέργεια δεν παραπέμπει σε αποδοχή των καταγγελιών αλλά αποτελεί στάση ευθύνης.

Τέλος, παρατήρησε, πως μέχρι την προσεχή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου μεσολαβούν μερικές μέρες, οπόταν πολλά μπορούν να συμβούν.

Σημειώνεται, πως ο ίδιος ο Επίσκοπος, με δήλωση των δικηγόρων του, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων ανακριτικών αρχών με σκοπό την πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας.

Στην ίδια ανακοίνωση, και προφανώς με στόχο να υποδειχθεί κάποιας μορφής σκοπιμότητα στη συγκυρία που επελέγη να υποβληθεί η καταγγελία, γίνεται αναφορά σε «κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020».

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, η καταγγελία για οικειοποίηση χρημάτων από το Σωματείο Παγκύπριος Ένωσις Γονέων (ΠΕΓ) υπεβλήθη το πρωί της Δευτέρας (29/12) από γυναίκα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Χωρεπίσκοπος, ο οποίος ηγείτο του σωματείου ως πρόεδρος, φέρεται να μετέφερε τα χρηματικά ποσά του σωματείου το έτος 2020-2021, τα οποία προέρχονταν από εισφορές πολιτών, σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, παραβιάζοντας ρητές πρόνοιες του καταστατικού του σωματείου.