Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπέβαλε επίσημα στο Τμήμα Περιβάλλοντος την έκθεση πληροφοριών για το μεγαλεπήβολο έργο επέκτασης και αναβάθμισης του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, μια επένδυση που αναμένεται να αγγίξει τα €13.000.000.

Το έργο κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη, καθώς η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσμού καθιστούν τις υφιστάμενες μονάδες οριακές. Σύμφωνα με τις μελέτες, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός της περιοχής αναμένεται να ανέλθει έως το 2040 σε σχεδόν 147.000 άτομα (35.000 μόνιμοι και 112.000 μη μόνιμοι κάτοικοι) κατά τους μήνες αιχμής.

Οι εργασίες, που θα διεξαχθούν αποκλειστικά εντός των υφιστάμενων ορίων του εργοστασίου, προγραμματίζεται να ξεκινήσουν με την έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές και να ολοκληρωθούν εντός του 2027. Η περίοδος εκτέλεσης των 20 μηνών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, αλλά και τη λειτουργία από τον ίδιο εργολάβο για διάστημα 10 ετών, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη αποδοτικότητα.

Το έργο αφορά την ενίσχυση της Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας, ώστε το ανακυκλωμένο νερό να είναι άριστης ποιότητας για άρδευση, μειώνοντας την εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους.

Στο Παραλίμνι η μονάδα επεκτείνεται κατά 100%, φτάνοντας σε δυναμικότητα τα 320 lt/s, ενώ στην Αγία Νάπα η αντίστοιχη μονάδα επεκτείνεται κατά 130%, με τελική δυναμικότητα 280 lt/s.

Προβλέπεται η κατασκευή δύο κλειστών δεξαμενών εξισορρόπησης (balancing tanks) συνολικής χωρητικότητας 2.050 m³ για την αποφυγή δημιουργίας άλγης. Προτείνεται ακόμα ολική αντικατάσταση του παλαιού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των σωληνώσεων και των συστημάτων αυτοματισμού.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να λύσει το έργο είναι η απώλεια νερού. Οι υφιστάμενες μεμβράνες των δεξαμενών έχουν υπερβεί τα 20 έτη ζωής, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαρροές που αγγίζουν το 1.000.000 m³ ετησίως (περίπου 20% της παραγωγής). Η πλήρης αντικατάστασή τους θα θωρακίσει το ισοζύγιο νερού και θα προστατεύσει το υπέδαφος.

Το έργο δεν θα προκαλέσει όχληση εκτός των εγκαταστάσεων, καθώς οι εκσκαφές θα είναι περιορισμένες (περίπου 5.000 m³) και όλες οι εργασίες περιορίζονται εντός του περιφραγμένου χώρου (ΠΖ Βγ4).

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, καταργείται οριστικά η χρήση αερίου χλωρίου για λόγους ασφαλείας, η οποία αντικαθίσταται από σύγχρονες μονάδες δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου. Η νέα διάταξη θα διασφαλίζει ότι το ανακυκλωμένο νερό θα πληροί τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία.

Με την ολοκλήρωση του έργου το 2027, η ελεύθερη Αμμόχωστος θα διαθέτει έναν από τους πλέον σύγχρονους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων στη Μεσόγειο, έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης εικοσαετίας.