Πρωτοχρονιά κλάπηκε ποδήλατο και κράνος συνολικής αξίας 850 ευρώ και τρεις ημέρες αργότερα, το είδαν να πωλείται στο Facebook. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 39χρονου για την κλοπή και ενός 30χρονου δικηγόρου για την κλεπταποδοχή.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπου δικαστής διέταξε την 3μερη κράτηση του 39χρονου, ενώ άφησε ελεύθερο τον 30χρονο δικηγόρο, εν αναμονή της καταχώρησης της υπόθεσης και παραπομπή των δύο την ερχόμενη Πέμπτη. Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στο Δικαστήριο όπου παρουσιάστηκαν οι δύο ύποπτοι, την Πρωτοχρονιά νεαρός επισκέφθηκε φίλο του στη Λευκωσία και άφησε το ποδήλατό του αξίας €700 και ένα κράνος αξίας €150 στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εξαφανίστηκαν γι’ αυτό και προχώρησε σε καταγγελία συνοδευόμενος από τη μητέρα του, στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λευκωσίας.

Στις 4 Ιανουαρίου ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με την οικογένεια του παραπονούμενου, πρόσεξε αγγελία στο Facebook με το κλεμμένο ποδήλατο να πωλείται. Έκλεισε ραντεβού και παράλληλα ενημέρωσε την Αστυνομία. Στο ραντεβού πήγε ο υποτιθέμενος αγοραστής και δυο αστυνομικοί. Σε κάποια στιγμή θεάθηκε ένα πρόσωπο να σπρώχνει το ποδήλατο. Τότε εμφανίστηκαν δύο αστυνομικοί του υποσταθμού Λήδρας όπου και συνέλαβαν τον «πωλητή», ο οποίος ήταν ο 30χρονος. Αυτός ανέφερε ότι γνώριζε πως το ποδήλατο ήταν κλοπιμαίο και πως την κλοπή διέπραξε ο 39χρονος.