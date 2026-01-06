Σε κινητοποίηση τέθηκαν χθες το απόγευμα οι αρμόδιες αρχές στο Τροόδος, μετά από αναφορά ότι δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 23 ετών, έχασαν τον προσανατολισμό τους στο μονοπάτι της φύσης «Αταλάντη».

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ανδρέας Κεττής, οι δύο νεαροί δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο η έλευση του σκότους κατέστησε αδύνατη την ασφαλή αποχώρησή τους από την περιοχή. Το στίγμα της θέσης τους διαβιβάστηκε από την Αστυνομία στην ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την επιχείρηση.

Τελικά, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών και οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του μονοπατιού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.