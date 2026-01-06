Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε και στον εορτασμό των Θεοφανίων στην Αγία Νάπα, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης τελετής καθαγιασμού των υδάτων στο λιμανάκι της περιοχής, μετά το ατυχές συμβάν που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη τελετή στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περισσότερα από 30 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι οκτώ ετών και μία γυναίκα, έπεσαν στη θάλασσα για την ανάσυρση του χρυσού Σταυρού που έριξε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος. Ωστόσο, ο Σταυρός χάθηκε στον βυθό και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των κολυμβητών, δεν κατέστη δυνατός ο άμεσος εντοπισμός του. Στη συνέχεια ρίχθηκε στη θάλασσα ξύλινος Σταυρός, ο οποίος εντοπίστηκε από δύο κολυμβητές. Kατά τη διάρκεια της τελετής αφέθηκαν ελεύθερα λευκά περιστέρια.

Αργότερα, ο χρυσός Σταυρός εντοπίστηκε και παραδόθηκε στον Μητροπολίτη Βασίλειο, ο οποίος απένειμε έναν χρυσό σταυρό στο πρόσωπο που τον βρήκε, ενώ ασημένιοι σταυροί απονεμήθηκαν σε όλους όσοι συμμετείχαν στη κατάδυση.

Σε δηλώσεις του, ο οκτάχρονος Παναγιώτης Δενεξανέας από τη Μάνη ανέφερε ότι ένιωσε «ευτυχία και γαλήνη» που έπεσε στη θάλασσα για να βρει τον Σταυρό και ότι θα το επαναλάβει και του χρόνου. Όπως είπε, «το νερό στη θάλασσα ήταν λίγο κρύο», προσθέτοντας ότι έλαβε ως δώρο έναν ασημένιο σταυρό. «Εύχομαι σε όλη την Κύπρο ελευθερία και καλή χρονιά», ανέφερε.