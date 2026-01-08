Μια 52χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Πάφου, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην κατοικία της χθες βράδυ στην περιοχή της Παναγιάς. Η γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω εισπνοής καπνών, η κατάσταση της ωστόσο σύμφωνα με τους γιατρούς δεν εμπνέει ανησυχία.

Η φωτιά στην κατοικία της 52χρονης ξέσπασε στις 10:00 το βράδυ της Τετάρτης, υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Έγινε άμεσα αντιληπτή από την ιδιοκτήτρια και περίοικους που ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας έσπευσαν επί τόπου και την κατάσβησαν, αφού προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η ιδιοκτήτρια μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πάφου όπου κρατήθηκε για νοσηλεία μετά από εισπνοή καπνών.

Διασώθηκε από γείτονές της πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσία, Ανδρέας Κέττης, ανέφερε πως έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ισόγειο οικία, κατασκευασμένη με πέτρα και τούβλα και με οροφή από τσίγκους στη Κοινότητα Παλιά Πενταλιά της Επαρχίας Πάφου.

Από την πυρκαγιά η οικία έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας Αναπνευστικών Συσκευών και σωλήνων νερού.

Πληροφορία που λήφθηκε ανάφερε ότι άτομο (γυναίκα) εντός της οικίας διασώθηκε από γείτονες της, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Με την άφιξη μας παραλήφθηκε για τις Πρώτες Βοήθειες από το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 49 περιστατικά, 24 πυρκαγιές και 25 ειδικές εξυπηρετήσεις.