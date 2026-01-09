Λόγω χιονόπτωσης και πυκνής ομίχλης η οποία παρατηρείται αυτή την ώρα στην κορυφή του Τροόδους, όλοι οι δρόμοι στην περιοχή, έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αστυνομία.

Μπορείτε να δείτε ζωντανή εικόνα από το Τρόοδος από την κάμερα North Face 1 του Kitas Weather

Συγκεκριμένα, ο δρόμος από την πλατεία Τροόδους μέχρι την κορυφή του Ολύμπου, είναι ανοικτός μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.