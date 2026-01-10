Μπορεί ο εν αργία Μητροπολίτης κ. Τυχικός να έχασε τα πάντα, αλλά οι παρενέργειες της όλης υπόθεσης δεν τελείωσαν, δεδομένου ότι υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες θα απασχολήσουν τόσο τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, ως τοποτηρητή του θρόνου της Πάφου, όσον και την Ιερά Σύνοδο.

Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται να γίνουμε μάρτυρες νέων επεισοδίων αν ο εν αργία Μητροπολίτης δεν παραδώσει τα κλειδιά της Μητρόπολης οικειοθελώς. Αν δεν το πράξει θα αντιμετωπίσει την Αστυνομία.

Από την άλλη, δεδομένου του συσχετισμού δυνάμεων εντός της Συνόδου (με βάση την ψηφοφορία που αφορούσε την αργία Τυχικού) ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αναζητά μία ψήφο ώστε να μπορέσει να τροποποιήσει το καταστατικό κατά τρόπον ώστε να μην ψηφίζουν οι πολίτες στις εκλογές για ανάδειξη Επισκόπων και Μητροπολιτών.

Μια άλλη εκκρεμότητα αφορά, όχι μόνο τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για πλήρωση του θρόνου της Πάφου (με συμμετοχή του λαού ή μη) αλλά και το ποιος θα καταλάβει τον περιζήτητο θρόνο. Δεν πρόκειται για λεπτομέρεια αλλά για ουσία, υπό την έννοια ότι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Πάφου, είναι αυτομάτως και τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου (όταν αυτός κενωθεί).

Όσον αφορά την παράδοση των κλειδιών του γραφείου, του διαμερίσματος και ίσως κάποιων αντικειμένων κειμηλίων κ.ο.κ., αυτά πρέπει να καταγραφούν ώστε στο μέλλον να μην προκύψουν οποιαδήποτε ζητήματα. Υπό κανονικές συνθήκες ο κ. Τυχικός έπρεπε να είχε ήδη παραδώσει τα κλειδιά, αλλά εδώ και κάποιους μήνες δεν το έπραξε. Όπως πληροφορείται ο «Φ», αν δεν το πράξει εντός των ημερών, τότε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ως τοποτηρητής του θρόνου της Πάφου, θα καλέσει την Αστυνομία ώστε να μεριμνήσει στην καταγραφή και την παράδοση των κλειδιών αλλά και θρησκευτικών αντικειμένων τα οποία θα μεταφερθούν σε νέο αποθηκευτικό χώρο.

Όταν ρωτήσαμε «προς τι η κλήση της Αστυνομίας», μας ελέχθη, πως με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται πρωτίστως ο Τυχικός, υπό την έννοια πως μετά την απομάκρυνση του (και νοουμένου ότι θα καταγραφούν όλα) δεν θα μπορεί οποιοσδήποτε, τώρα ή στο μέλλον, να θέσει θέμα απώλειας οποιουδήποτε αντικειμένου. Όταν ρωτήσαμε σχετικά άνθρωπο του περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου, μας ελέχθη πως ο Μακαριότατος δεν αμφισβητεί κατ’ ελάχιστον την εντιμότητα του Τυχικού κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τον προσκάλεσε να διαμείνει στην Αρχιεπισκοπή, εάν και εφόσον υπέγραφε τον λίβελο μετανοίας. Μας υπεδείχθη επίσης, πως και ο ίδιος ο κ. Τυχικός, όταν ανάλαβε την Μητρόπολη Πάφου αντικατέστησε τα κλειδιά κάποιων χώρων της Μητροπόλεως. Τέλος, μας ελέχθη, πως όταν αναλάβει ο νέος Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος, ως τοποτηρητής, θα του παραδώσει όλα όσα του παραδώσει προηγουμένως ο κ. Τυχικός.

Όσο αφορά την πρόταση του Μακαριοτάτου για μη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για ανάδειξη Επισκόπων και Μητροπολιτών και συμμετοχή των λαϊκών μόνο στις εκλογές για ανάδειξη Αρχιεπίσκοπου, για να τροποποιηθεί το Καταστατικό απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων και με δεδομένο ότι η Σύνοδος αποτελείται από 16 Συνοδικούς (μετά την αργία Τυχικού) απαιτείται ο μαγικός αριθμός 12 Συνοδικών. Όμως, στην τελευταία συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, πέντε Συνοδικοί τάχθηκαν κατά της αργίας Τυχικού και υπέρ οι υπόλοιποι ένδεκα.

Σημειώνεται, πως ο Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος στην προηγούμενη ψηφοφορία που αφορούσε την έκπτωση του Τυχικού από το θρόνο της Πάφου τάχθηκε εναντίον, οπόταν οι Συνοδικοί που είχαν διαφοροποιηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο ήταν έξι. Ύστερα από την έκπτωση Τυχικού και προφανώς λόγω του ότι ο Αρσινόης δεν αισθανόταν να δεσμεύεται από τον Τυχικό (ο οποίος προηγουμένως ήταν προϊστάμενος του) ψήφισε υπέρ της πρότασης να κηρυχθεί αργός.

Για σκοπούς ψηφοφορίας, πιο συμπαγής εντός της Ιεράς Συνόδου είναι η τετραμελής ομάδα του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, οπόταν αν διαφοροποιηθεί κάποιος από τους πέντε που ψήφισαν υπέρ του Τυχικού, αυτός εκτιμάται ότι θα είναι ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. Βεβαίως, οι συσχετισμοί είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται αναλόγως και του θέματος που απασχολεί κάθε φορά τη Σύνοδο.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με πληροφορίες, όταν στο παρελθόν έγινε νύξη σε τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη ώστε να αποκλειστεί ο λαός από τις εκλογές για τα ανώτερα δώματα της Εκκλησίας, το κλίμα δεν ήταν αρνητικό αλλά το θέμα είναι τι θα πράξει ο κάθε αρχιερέας όταν έρθει η ώρα της κρίσεως ή έστω της ψηφοφορίας.

Συσχετισμοί και στρατηγικές στην Ιερά Σύνοδο

Εκ των πραγμάτων, αυτόν που δεν βολεύει η συγκεκριμένη τροποποίηση του Καταστατικού είναι τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει διεισδύσει στην Πάφο μέσω της δράσης πυρήνων του. Αν ληφθεί υπόψιν και η στάση του έναντι του κ. Τυχικού (αρνητική ψήφος στην έκπτωση και την αργία του) θεωρείται πως έχει τη στήριξη των υποστηρικτών του κ. Τυχικού σε υποψηφίους του Μητροπολίτη Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται, ότι στις προηγούμενες εκλογές για ανάδειξη Αρχιεπισκόπου, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, στη Λάρνακα εξέλεξε όλους τους κληρικούς (αντιπροσώπους), κάτι το οποίο είχε στρέψει εναντίον του τον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Διεισδύσεις πέτυχε ο Λεμεσού Αθανάσιος και σε άλλες Μητροπολιτικές περιφέρειες, οπόταν εξ απόψεως διεύρυνσης της ομάδας του και της επιρροής του εντός της Ιεράς Συνόδου, δεν τον συμφέρει ο αποκλεισμός των λαϊκών από τις εκλογές για ανάδειξη Επισκόπων και Μητροπολιτών.

Στις εκλογές για ανάδειξη Αρχιεπισκόπου δεν επηρεάζεται από την πρόταση του Αρχιεπισκόπου, δεδομένου ότι η διαδικασία εκλογής σε αυτή την περίπτωση δεν διαφοροποιείται.

Υπενθυμίζεται επίσης, πως τόσο ο ίδιος όσο και υποστηρικτές του, στις προηγούμενες αρχιεπισκοπικές εκλογές έθεσαν θέμα σεβασμού της βούλησης του λαού, ασκώντας πίεση στην Ιερά Σύνοδο. Τελικά εξελέγη Αρχιεπίσκοπος ο τότε Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος με 11 ψήφους έναντι τεσσάρων του Λεμεσού Αθανασίου.

Όσο αφορά την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου, από τους συσχετισμούς εντός της Συνόδου θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή του λαού ή κατά πόσο θα είναι οι πρώτες κατά τις οποίες θα εκλεγεί Ιεράρχης αποκλειστικά με τις ψήφους της Ιεράς Συνόδου.

Πάντως, εκτός κούρσας θεωρείται ότι βγήκε ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, εναντίον του οποίου υπεβλήθη καταγγελία για μεταφορά στον προσωπικό του λογαριασμό χρημάτων τα οποία ανήκαν σε σωματείο. Το κάρφωμα Χριστοφόρου εκτιμάται ότι προήλθε από τον περίγυρο της Μονής Τροοδιτίσσης, με την οποία διατηρεί ακόμη κάποιες σχέσεις.