Σοβαρό περιστατικό, που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της ασφάλειας των Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Πάφου, όπως τονίζει σε ανακοίνωση Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλαδικού Συμβουλίου Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, δύο θηροφύλακες εντόπισαν δύο λαθροθήρες κατά τη διάρκεια περιπολίας, ενώ στην προσπάθειά τους να προχωρήσουν σε έλεγχο και σύλληψη, βρέθηκαν αντιμέτωποι με οπλοφόρο δράστη, ο οποίος πρόταξε το όπλο του και απείλησε ευθέως τη ζωή τους προκειμένου να διαφύγει.

Το Κλαδικό Συμβούλιο Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων σημειώνει ότι παρά την άμεση απειλή, οι θηροφύλακες επέδειξαν «ψυχραιμία και αυταπάρνηση», κατορθώνοντας να συλλάβουν τον έναν εκ των δύο δραστών, ενώ κατάσχεσαν σημαντικό αριθμό τεκμηρίων και θηραμάτων.

Σημειώνει πως ο δεύτερος δράστης, αν και καταδιώχθηκε, κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι.

Επιπροσθέτως, το Κλαδικό Συμβούλιο Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων αναφέρει πως η συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου χαρακτηρίζεται ως άψογη και ολονύκτια, με στόχο την εξασφάλιση διατάγματος κράτησης του συλληφθέντος, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και ο εντοπισμός του οπλοφόρου συνεργού του.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το Κλαδικό Συμβούλιο Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων το πρωί του Σαββάτου οι θηροφύλακες ενημερώθηκαν ότι ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος, καθώς ο επί καθήκοντι Δικαστής δεν ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για προσαγωγή και έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

«Το γεγονός αυτό μας προβληματίζει έντονα. Η μη έγκριση προσωποκράτησης σε τόσο σοβαρές υποθέσεις, όπου υπάρχει απειλή κατά της ζωής οργάνων της πολιτείας και διαφεύγων οπλοφόρος συνεργός, ουσιαστικά δένει τα χέρια των διωκτικών αρχών», αναφέρει.

Παράλληλα, η Συντεχνία υπενθυμίζει προς κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα (Υπουργό Εσωτερικών, Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας, Διευθυντή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Επιτροπή Εργασίας της Βουλής) ότι «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» από τον Ιανουάριο του 2019.

«Όλοι οι αρμόδιοι», όπως τονίζει, «είναι ενήμεροι εδώ και επτά χρόνια για το σοβαρό ζήτημα ασφάλειας των Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων. Πόσα χρόνια ακόμη θα χρειαστούν και πόσα θύματα πρέπει να θρηνήσουμε για να λάβουν, επιτέλους, άδεια οπλοκατοχής και τα απαραίτητα μέσα αυτοπροστασίας οι συνάδελφοί μας;».

Εκφράζει τέλος την έντονη διαμαρτυρία της και καλεί το Προεδρικό, στο οποίο έχει αποταθεί κατ’ επανάληψη, να παρέμβει άμεσα και δραστικά πριν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, διαμηνύοντας ότι «η ανοχή τελείωσε».