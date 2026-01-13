Απόφαση υπέρ του νομικού Χρίστου Τριανταφυλλίδη έλαβε το Διοικητικό Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, το Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου είχε το 2020 προκηρύξει διαγωνισμό για αγορά Νομικών Υπηρεσιών και ανάμεσα στους αιτητές ήταν και ο Δικηγόρος Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης ο οποίος είχε υποβάλει τη χαμηλότερη προσφορά. Ωστόσο, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ «έκοψε» τον κ. Τριανταφυλλίδη καθ΄ότι ήταν Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ. Ο κ. Τριανταφυλλίδης πρόσβαλε την απόφαση στο Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο, χθες, τον δικαίωσε.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Διοικητικού Δικαστηρίου

Το Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου είχε την 23/12/2020 προκήρυξη διαγωνισμό για αγορά Νομικών Υπηρεσιών και ανάμεσα εις τους 15 Αιτητές ήτο και ο Δικηγόρος Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης ο οποίος είχε υποβάλει τη χαμηλότερη προσφορά.

Την 23/2/2021 το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ, παρ΄όλη την σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Προσφορών όπως η σχετική σύμβαση ανατεθεί στον εν λόγω Δικηγόρο, απεφάσισε την μη ανάθεση της εις αυτόν λόγω, είπε, σύγκρουσης συμφέροντος καθ΄ότι ο κος Τριανταφυλλίδης ήτο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΣΥ, δηλαδή ο Νομικός του Σύμβουλος.

Ο κος Τριανταφυλλίδης πρόσβαλε την απόφαση εις το Διοικητικό Δικαστήριο και το τελευταίο την 12/1/2026 ΑΚΥΡΩΣΕ την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ λέγοντας τα εξής:

“Στη παρούσα περίπτωση, επίδικη ήταν θέση εξωτερικού συνεργάτη, ιδιώτη δικηγόρου, άρα ακόμα περισσότερο, δεν πρέπει να θεωρείται ότι η ιδιότητα ως νομικού συμβούλου πολιτικού κόμματος οδηγεί, αφ΄ εαυτής και άνευ ετέρου ή αυτοματοποιημένα, σε σύγκρουση συμφέροντος του νομικού συμβούλου του Καθ΄ου η αίτηση για τον επίδικο διαγωνισμό.

Ως εκ των ανωτέρω, οι λόγοι ακύρωσης ότι η προσβαλλόμενη είναι προϊόν πλάνης των όρων του διαγωνισμού και πάσχουσας αιτιολογίας γίνονται δεκτοί. Η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη ακυρώνεται”.