Την άρση της ασυλίας του βουλευτή Λεμεσού του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο, αποδεχόμενο το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε αυτός να ανακριθεί για υπόθεση βιαιοπραγίας κατά της συντρόφου του.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου αποφάνθηκε ομόφωνα ότι τα αδικήματα που εξετάζονται είναι σοβαρά τόσο από τη φύση τους όσο και από τις συνθήκες που διαπράχθηκαν. Όπως διαπιστώθηκε τα αδικήματα δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του βουλευτή.

Σύμφωνα με το Ανώτατο, όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και κρίθηκε ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και έτσι αποφασίστηκε η άρση ασυλίας για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του βουλευτή, Χρήστος Πουργουρίδης, αφού συμφώνησε με τη νομική πτυχή της υπόθεσης, ανέφερε ότι η ασυλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ασπίδα του βουλευτή έναντι του κοινού ποινικού κώδικα όσον αφορά τις προσωπικές και επιχειρηματικές του ιδιότητες, αλλά πρέπει να περιορίζεται στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Έθεσε, δε, ως προβληματισμό ότι ο πελάτης του είναι βουλευτής και είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες εκλογές.

«Από το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης που συνοδεύει το αίτημα για τα υπό ισχυρισμό αδικήματα, αυτά έγιναν στην Ελλάδα και η καταγγέλλουσα ήταν μόνη της με τον καταγγελλόμενο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θύμα προτού υπάρξει καταδίκη. Και επειδή στην Κύπρο όλοι είναι ένοχοι πριν υπάρξει καταδίκη, θέλω να το ξεκαθαρίσω», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο κ. Πουργουρίδης τόνισε ότι η καταγγέλλουσα έχει αποσύρει και δεν επιθυμεί να προσέλθει στο Δικαστήριο. Γεννάται το ερώτημα αν μπορεί να αποδειχθούν τα αδικήματα χωρίς τη μαρτυρία της. Αφού έγινε χωρίς την παρουσία άλλων. Σε παρατήρηση δικαστών αν η παραπονούμενη δεν επιθυμεί να καταθέσει στο Δικαστήριο, ανέφερε ότι αυτό δεν ξεκαθαρίζεται.

Κάλεσε ακολούθως το Ανώτατο να εξετάσει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αρθεί η ασυλία. Όπως ανέφερε ο κ. Πουργουρίδης, αν δεν προσαχθεί μαρτυρία από την παραπονούμενη δεν μπορεί να αποδειχθεί, εκτός αν το αδίκημα έγινε στην παρουσία των γονιών της, των παιδιών ή άλλων. Τέτοια μαρτυρία δεν υπάρχει. Συνεπώς, πρόσθεσε, ο νόμος έγινε για να δημιουργήσουν μιαν κουλτούρα η έμφυλη βία να περιοριστεί. Προωθούνται οι σκοποί του νόμου επειδή έρχεται μια γυναίκα και λέει ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ γιατί έχω στρές. Ο δικηγόρος του κ. Σύκα κατέληξε λέγοντας πως είπαμε να λούσουμε το μωρό όχι να το πνίξουμε, εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Όσον αφορά στο τι εισηγείται, είπε πως μπορεί να αρθεί η ασυλία αλλά εξέφρασε προβληματισμό αν πρέπει να συνεχιστούν οι διαδικασίες και τα παρακάτω βήματα.

Απαντώντας ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η διαδικασία έχει πνιγεί από αυτά που ακούγονται. Η παραπονούμενη, ανέφερε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελάς, στην ένορκη δήλωσή της αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να αναφέρει μαρτυρία και στο Δικαστήριο. «Αυτό δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με το αίτημα. Σε αυτό το στάδιο το Δικαστήριο δεν εξετάζει την επάρκεια και την ποιότητα του μαρτυρικού υλικού. Ο μόνος που αποφασίζει την επάρκεια του υλικού είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Η αίτηση για όλα τα στάδια δεν είναι αυθαίρετη και αν υπάρχει το δημόσιο συμφέρον, θεωρούμε πως σε περίπτωση που το θύμα αποσύρει το παράπονο, υπάρχει υλικό για τα περαιτέρω».