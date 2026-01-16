Ο θάνατος του εργαζόμενου στη ρωσική Πρεσβεία στη Λευκωσία, Αντόν Πανόφ, συνεχίζει να τροφοδοτεί σενάρια και να απασχολεί ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μια εβδομάδα μετά το θάνατό του.

Ένα από τα δημοσιεύματα blog που ασχολείται με θέματα ασφαλείας και ποινικής φύσεως υποθέσεις (VChK-OGPU), αναλύοντας τον θάνατο του 47χρονου, κάνει λόγο για τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας του Πανόφ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει ο εν λόγω ιστότοπος, ο φερόμενος ως κρυπτογράφος Πανόφ, έπεσε θύμα μιας πολυδάπανης αγοράς ακινήτου που εξελίχθηκε σε απάτη.

Μεγάλο ποσό

Ο θανών και η σύζυγός του έδωσαν ένα μεγάλο ποσό ως προκαταβολή για υπό ανέγερση ακίνητο, στο πλαίσιο ενός μεγαλεπήβολου έργου στην Κριμαία, γνωστής ρωσικής κατασκευαστικής εταιρείας (σημ. κατονομάζεται).

Ωστόσο, βάσει πάντα των ισχυρισμών που προβάλλονται στο δημοσίευμα, το έργο δεν προχώρησε, αφού η εταιρεία δεν μπόρεσε μέχρι το 2018 να παραδώσει τις οικιστικές μονάδες, όπως προνοείτο στις συμβάσεις.

Μάλιστα, έναν χρόνο αργότερα ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, δηλαδή το 2019, προσωποκρατήθηκε σε προδικαστική διαδικασία διερευνώμενης υπόθεσης για ενδεχόμενα αδικήματα απάτης.

Στο δημοσίευμα προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι επειδή ο Πανόφ δεν είχε παραλάβει το ακίνητο, μέχρι πρότινος έγραφε σε διαδικτυακές πλατφόρμες πως «μας έχουν κλέψει» και ότι «πρέπει να το δημοσιεύσουμε σε τηλεοπτικούς σταθμούς».

Εξάλλου, το ρωσόφωνο τηλεοπτικό και ψηφιακό μέσο ενημέρωσης Current Time TV που εδρεύει στην Πράγα, επικαλούμενο πληροφορίες της ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta και άλλων Μέσων Ενημέρωσης, αναφέρει πως ο Αντόν Πανόφ εργαζόταν σε Επιστημονικό και Τεχνικό Κέντρο, τουλάχιστον το 2002 και το 2023. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το εν λόγω Κέντρο υπαγόταν απευθείας στην FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας), κι ανέπτυσσε εξοπλισμό εμπιστευτικών επικοινωνιών και ασφάλειας πληροφοριών.

Το Κέντρο είχε, με άλλα λόγια, ως αποστολή την εμπιστευτικότητα των κυβερνητικών επικοινωνιών και συνδεόταν με την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικού και Εξαγωγικού Ελέγχου, καθώς και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Ο Πανόφ φερόταν να εργαζόταν για το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τουλάχιστον από το 2011. Μετά τη μεταφορά του στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετακόμισε στο χωριό Sosenskoye, κοντά στην περιοχή Yasenevo της Μόσχας, σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών με το αυτοκίνητο από την έδρα της SVR, όπως σημειώνουν δημοσιογράφοι.

Μόνο οι τοξικολογικές

Σε ό,τι αφορά το… κυπριακό ρεπορτάζ για τον θάνατο του Πανόφ, εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του από υπάλληλο της ρωσικής Πρεσβείας, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως μεταδόθηκε από κυπριακά ΜΜΕ, το πόρισμα της νεκροτομής που διενεργήθηκε στη σορό του 47χρονου από την ιατροδικαστή της Δημοκρατίας, Αγγελική Παπέττα, την περασμένη Δευτέρα (12/1) κάνει λόγο για «απαγχονισμό δια βρόγχου». Η νεκροτομή έγινε χωρίς παρουσία κάποιου εκπροσώπου της Πρεσβείας. Ο θανών δεν φαίνεται να έφερε κακώσεις ή μώλωπες.

Οι όποιες προσδοκίες της Αστυνομίας για επιπλέον στοιχεία, περιορίζονται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γενικού Κρατικού Χημείου επί των δειγμάτων που λήφθηκαν από τη σορό του Πανόφ. Τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων παίρνουν από έναν έως και οκτώ μήνες. Υπενθυμίζεται πως τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου που χειρίζονται την υπόθεση δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν αυτοψία στη σκηνή, αφού υπάλληλοι της ρωσικής Πρεσβείας παρέδωσαν τη σορό στον προαύλιο χώρο στην Αστυνομία και δεν επέτρεψαν την είσοδό τους στην Πρεσβεία. Ενημέρωσαν προφορικά ότι ο θανών ήταν αυτόχειρας και άφησε σημείωμα πριν προχωρήσει στη μοιραία πράξη.