Διενεργήθηκε στις 9 Ιανουαρίου η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του διπλωμάτη, στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, ο θάνατος του επήλθε από απαγχονισμό δια βρόχου, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό της σορού του στη Μόσχα.

Στο μεταξύ, ανακοίνωση για τον θάνατο υπαλλήλου της εξέδωσε η Ρωσική Πρεσβεία στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απώλειά του ως «βαθιά προσωπική τραγωδία». Σημειώνει παράλληλα πως γίνονται τα δέοντα για επαναπατρισμό της σορού του.

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφός μας, υπάλληλος της Πρεσβείας A.V. Panov, απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026», αναφέρει.

«Ο θάνατός του αποτελεί μια βαθιά προσωπική τραγωδία για την οικογένεια και τους φίλους του. Στην οικογένεια του εκλιπόντος δόθηκε όλη η απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη», προστίθεται.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, η Πρεσβεία σημειώνει πως βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές για επαναπατρισμό της σορού του στη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Οι αρμόδιες κυπριακές αρχές, όπως προκύπτει, φαίνεται ότι ενημερώθηκαν για το περιστατικό με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Ακολούθως, όταν κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, δεν τους επιτράπηκε να εισέλθουν σε αυτήν, ενώ η σορός του Ρώσου τους παραδόθηκε στην αυλή του κτηρίου.

Παρότι οι αστυνομικοί ζήτησαν να εισέλθουν στο κτήριο με σκοπό να διενεργήσουν έρευνες στην σκηνή, δηλαδή στο γραφείο του νεκρού άνδρα, η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική. Το μόνο που τους αναφέρθηκε ήταν ότι ο θάνατος του Ρώσου επήλθε λόγω αυτοχειρίας, ενώ όπως τους λέχθηκε ο αυτόχειρας άφησε και γράμμα, το οποίο ωστόσο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές. Το γράμμα, σύμφωνα με την Πρεσβεία, θα σταλεί στη Μόσχα.