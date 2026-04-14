Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στοχοποίησαν χημική βιομηχανική εγκατάσταση στη βόρεια Ρωσία, λίγο μετά το τέλος της 32ωρης πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο στόχος ήταν εργοστάσιο αμμωνίας στην Τσερεπόβετς, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω Telegram ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των μονάδων drones του ουκρανικού στρατού.

Το εργοστάσιο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος σε ετήσια βάση. Εν μέρει, τα υλικά αυτά προορίζονται για την κατασκευή εκρηκτικών, συμπλήρωσε.

Στη ρωσική πλευρά, ο δήμαρχος της Τσερεπόβετς, ο Αντρέι Νακρασάγεφ, επιβεβαίωσε ότι βιομηχανική μονάδα υπέστη επίθεση, πάντως διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την πόλη, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η πόλη απέχει περίπου 900 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.

