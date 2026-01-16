Νέα δεδομένα και ερωτήματα προκύπτουν γύρω από την υπόθεση κακοποίησης χελώνας στη Χλώρακα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό στην κυπριακή κοινωνία, αλλά και στο εξωτερικό.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σημειώνοντας πως το τελευταίο διάστημα λαμβάνει συνεχή ροή πληροφοριών από πολίτες, οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρεται, μετά την αποστολή επιστολής από τον πρόεδρο του Κινήματος, Σταύρο Παπαδούρη, τα νεότερα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν προκύψει βρίσκονται ήδη σε γνώση του Αρχηγού Αστυνομίας, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τον Γενικό Εισαγγελέα, καθώς και την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.

Παράλληλα, σε σχέση με το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης, επισημαίνεται ότι διακρίνεται ένα άτομο, εκ των τεσσάρων εργατών, να καταγράφει το περιστατικό. Τίθεται, σύμφωνα με το Κίνημα, το εύλογο ερώτημα κατά πόσο το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό έχει ζητηθεί και αξιοποιηθεί από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Υπό το φως των εξελίξεων, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τονίζει ότι η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί με πληρότητα και προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις νέες πληροφορίες που προκύπτουν, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση του περιστατικού και να ενισχυθεί το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία.