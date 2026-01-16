Η φιλοζωική οργάνωση «Εθελοντές για τα Ζώα» καταγγέλλει δημόσια τον χειρισμό νεκρής θαλάσσιας χελώνας από υπαλλήλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, κάνοντας λόγο για σκόπιμες και βίαιες ενέργειες, απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών και σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας. Με επιστολή της, απευθύνεται προς την Αστυνομία, το Τμήμα Αλιείας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ζητώντας άμεσες απολύσεις, ποινική δίωξη των εμπλεκομένων και πλήρη διαφάνεια, ενώ επιρρίπτει διοικητικές ευθύνες στον Κοινοτάρχη Χλώρακας.

Οι «Εθελοντές για τα Ζώα» προέβησαν σε μια τεχνική ανάλυση των τεκμηρίων που παρουσιάζονται στο βίντεο, με νέα επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, τον Κοινοτάρχη και το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με τίτλο «Τεχνική και Λογική Κατάρριψη των Ισχυρισμών περί “ατυχήματος λόγω βάρους” και Απαίτηση για Άμεση Απόλυση και Ποινική Δίωξη των Εμπλεκομένων».

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Η φιλοζωική οργάνωση «Εθελοντές για τα Ζώα», προβαίνει στην κατάθεση των γεγονότων και των όσων έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διαχείριση νεκρής θαλάσσιας χελώνας από υπαλλήλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. Απευθυνόμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις —την Αστυνομία, το Τμήμα Αλιείας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες— τονίζοντας ότι το βίντεο είναι ξεκάθαρο. Οποιαδήποτε προσπάθεια ή δικαιολογία για αποποίηση ευθυνών αποτελεί προσπάθεια συγκάλυψης (κουκουλώματος) σοβαρών παραβιάσεων από άτομα που οφείλουν να διοικούν και να ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων περί «ατυχήματος λόγω βάρους» καταρρίπτονται από τα ίδια τα γεγονότα:

Η Φυσική της Ρίψης vs Η Ελεύθερη Πτώση: Στο βίντεο καταγράφονται περιπτώσεις όπου ο δράστης σηκώνει τη χελώνα (βάρους περίπου 80 κιλών) και την εκσφενδονίζει στο έδαφος με σκόπιμη ώθηση. Μια πτώση λόγω αδυναμίας συγκράτησης θα ήταν κατακόρυφη. Η ορμή και η καμπύλη τροχιά που διαγράφει το σώμα του ζώου αποδεικνύουν άσκηση ενεργητικής δύναμης και πλήρη έλεγχο του βάρους. Η Κλωτσιά ως Τεκμήριο Πρόθεσης: Η επανειλημμένη χρήση του ποδιού (κλωτσιές) αναιρεί κάθε σενάριο αμέλειας. Με δεδομένο το βάρος των 80 κιλών, η ευκολία με την οποία το σώμα της χελώνας περιστρέφεται («κάνει στροφές») στο έδαφος μετά την κλωτσιά, αποδεικνύει ότι η κρούση ήταν εξαιρετικά βίαιη και σκόπιμη. Σκόπιμη Στόχευση και Χλευασμός: Φαίνεται ξεκάθαρα στο οπτικό υλικό ότι ο δράστης, αφού σηκώσει το ζώο, περιστρέφει συνειδητά το σώμα του και το εκσφενδονίζει προς το μέρος δύο συναδέλφων του. Η κίνηση αυτή αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία «απώλεια ισορροπίας», αλλά μια συντονισμένη ενέργεια ρίψης προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, μετατρέποντας τη διαχείριση ενός προστατευόμενου είδους σε πράξη χλευασμού και «παιχνιδιού» μεταξύ των παρευρισκόμενων. Μεταφορά υπό Τρέξιμο: Η καταγραφή του δράστη να τρέχει φέροντας το φορτίο των 80 κιλών ακυρώνει οριστικά τον ισχυρισμό ότι το ζώο ήταν «ασήκωτο» ή ότι η πτώση ήταν αποτέλεσμα κόπωσης ή αντικειμενικής αδυναμίας.

Προειδοποίηση προς τον Κοινοτάρχη και το Συμβούλιο Χλώρακας

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Κύριε Κοινοτάρχη, η ηγεσία σας κρίνεται από τα αντανακλαστικά σας. Η φυσική σας απουσία δεν σας απαλλάσσει από την απόλυτη διοικητική ευθύνη για το περιβάλλον ατιμωρησίας και έλλειψης παιδείας που επιδείχθηκε από τους υπαλλήλους σας.

Καλούμε τον Κοινοτάρχη Χλώρακας να σταθεί στο ύψος της θέσης την οποία κατέχει και να διασφαλίσει την απόλυτη διαφάνεια στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η οργάνωση «Εθελοντές για τα Ζώα», καθώς και ολόκληρη η κοινωνία των πολιτών, δεν θα ανεχθούν καμία προσπάθεια υποτίμησης της νοημοσύνης μας μέσα από έωλους ισχυρισμούς.

Είναι δε τραγικό και άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι άτομα εντεταλμένα να υπηρετούν τον νόμο και να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον, μετατρέπονται οι ίδιοι σε θύτες. Η πράξη αυτή αποτελεί θεσμική προδοσία· πλήττεται ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος και τις τοπικές αρχές. Η θέση που κατέχουν οι εμπλεκόμενοι επιτάσσει αυξημένη ευθύνη και σεβασμό, και όχι το δικαίωμα στην αυθαιρεσία.

Επισημαίνουμε ότι η φυσική σας απουσία δεν σας απαλλάσσει από τις εξής βαρύτατες ευθύνες:

Διοικητική Ευθύνη & Παράλειψη Εποπτείας: Φέρετε την ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου των υπαλλήλων σας που δρούσαν χωρίς κανένα πρωτόκολλο.

Φέρετε την ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου των υπαλλήλων σας που δρούσαν χωρίς κανένα πρωτόκολλο. Ευθύνη Προστήσαντος: Το Συμβούλιο ευθύνεται αστικά για τις παράνομες πράξεις των υπαλλήλων του κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του περιστατικού ή «κουκουλώματος» επειδή εμπλέκονται μέλη ή υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου, θα μας βρει απέναντι.

Ως εκ τούτου, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

Την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Κάθε δευτερόλεπτο που παραμένουν στη θέση τους αποτελεί έγκριση της πράξης τους από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Κάθε δευτερόλεπτο που παραμένουν στη θέση τους αποτελεί έγκριση της πράξης τους από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Την πλήρη ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ τους για κατάφωρη παραβίαση των Κυπριακών Νόμων και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), χωρίς εκπτώσεις λόγω της ιδιότητάς τους.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι καμία ψευδής δικαιολογία δεν θα σταθεί εμπόδιο στην απόδοση δικαιοσύνης για αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Με εκτίμηση,

«Εθελοντές για τα Ζώα»