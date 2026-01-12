Αποτροπιασμό προκαλεί σκηνή που καταγράφεται σε βίντεο όπου υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, παρουσιάζονται να μεταχειρίζονται με βάναυσο τρόπο θαλάσσια χελώνα σε παραλία.

Το βίντεο κατέγραψαν σήμερα τουρίστες οι οποίοι έγιναν μάρτυρες του βίαιου περιστατικού. Σε αυτό παρουσιάζονται τέσσερις άνδρες, με τον ένα εξ αυτών να ρίχνει τη χελώνα στο έδαφος επανειλημμένα, σε κάποια στιγμή την κλωτσά, ενώ άλλο άτομο φαίνεται να απαθανατίζει τις πράξεις αυτές με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Δείτε το βίντεο

Σε επικοινωνία που είχαμε με πηγές από το Κοινοτικό Συμβούλιο, μας λέχθηκε πως «η χελώνα ήταν ήδη νεκρή». Οι υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπως μας αναφέρθηκε, «κλήθηκαν για να την παραλάβουν και να τη θάψουν, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις θανάτων ζώων». Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ίδιοι υποστηρίζουν πως την έριχναν στο έδαφος «για να καθαρίσει από την άμμο».

Στο μεταξύ, για το περιστατικό έχει ήδη γίνει καταγγελία στην Αστυνομία για τα Ζώα, μέλη της οποίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις.

Ενήμερο είναι επίσης το Τμήμα Αλιείας, εκπρόσωπος του οποίου γύρω στις 14:30 μ.μ. ενημερώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο και κλήθηκε να εξετάσει τη σορό της χελώνας. Όπως ανέφερε στο philenews, ο λειτουργός που μετέβη στην αποθήκη του Κοινοτικού Συμβουλίου όπου βρισκόταν η χελώνα, έκρινε πως ήταν νεκρή και σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός της χελώνας παραλήφθηκε από την Αστυνομία, με σκοπό να διενεργηθεί νεκροτομή ώστε να διαφανεί ο χρόνος και η αιτία θανάτου.