Το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου αποφάσισε τον διορισμό δύο ερευνώντων λειτουργών για την διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για την υπόθεση της νεκρής χελώνας που εντοπίστηκε σε παραλία της Χλώρακας.

Ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας αναφέρει ότι ως ο κατά νόμο εργοδότης των εργατών που εντόπισαν την χελώνα και των χειρισμών που ακολούθησαν, το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου αποφάσισε σε συνεδρία του τον διορισμό των δύο ερευνώντων λειτουργών για διερεύνηση των σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων στα οποία φέρονται να προέβησαν οι εργάτες.

Η έρευνα, τονίζεται στην ανακοίνωση, αποσκοπεί στην πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες στην επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Συλλογικής Σύμβασης του ωρομίσθιου προσωπικού.

Γνώμονας των ενεργειών καταλήγει η ανακοίνωση, είναι η προστασία του κύρους και η εύρυθμη λειτουργία του εργοδότη.