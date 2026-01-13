Υπόθεση που αφορά στην νομοθεσία για την προστασία και ευημερία των ζώων, διερευνά η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό νεκρής χελώνας στην Πάφο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Αστυνομία για τα Ζώα, με τις συνθήκες και αίτια θανάτου της χελώνας να διερευνώνται.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από καταγγελία που δέχθηκε η Αστυνομία γύρω στη 1.30 το μεσημέρι χθες Δευτέρα [12/01], για κακοποίηση χελώνας σε παραλιακή περιοχή στην επαρχία Πάφου, από αριθμό προσώπων.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις. Από τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, προέκυψαν στοιχεία για την ταυτότητα των εν λόγω προσώπων. Αυτοί εντοπίστηκαν στον χώρο εργασίας τους, όπου και εντοπίστηκε και η νεκρή χελώνα, που παραλήφθηκε από την Αστυνομία, για τους σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε χθες το philenews

Τι αναφέρει το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας για την εμπλοκή υπαλλήλων της

Τη λύπη του εκφράζει το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας σχετικά με υπόθεση κακοποίησης χελώνας που διερευνά η Αστυνομία Πάφου και στην οποία φέρονται να εμπλέκονται εργαζόμενοι του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας αναφέρεται πως τέτοιου είδους πρακτικές δεν συνάδουν με τις αρχές, τις αξίες και τον τρόπο λειτουργίας του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, σε περιπτώσεις εντοπισμού νεκρών ζώων, οι εργαζόμενοι μετέβησαν στην περιοχή με σκοπό την απομάκρυνση χελώνας, η οποία πιστευόταν ότι ήταν νεκρή.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας αναφέρει πως θα αναμένει την ολοκλήρωση των ερευνών από την Αστυνομία, καθώς και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων από τα αρμόδια τμήματα. Ακολούθως, θα επανέλθει επί του σοβαρού αυτού περιστατικού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων, εφόσον αυτά προκύπτουν από τα ευρήματα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Παρέμβαση Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Ως «ανεπίτρεπτη» χαρακτηρίζει η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, τη συμπεριφορά που φέρεται να έχουν υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας έναντι θαλάσσιας χελώνας που εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Θεοδοσίου ανέφερε ότι η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο πως παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή το σχετικό βίντεο. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που μια χελώνα ξεβραστεί ζωντανή στην ακτή, ακόμη και αν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο πολίτης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την τοπική αρχή, κάτι που φαίνεται να έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Παρόλα αυτά, ακόμη και αν η χελώνα ήταν ήδη νεκρή, «δεν είναι αυτός ο τρόπος μεταχείρισής της», συνέχισε η Επίτροπος, λέγοντας ότι υπάρχουν σαφείς διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Όπως ανέφερε, έχει ευθύνη η τοπική αρχή να παραλαμβάνει τις νεκρές χελώνες και να ενημερώνει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ώστε να διενεργείται έλεγχος για τα αίτια θανάτου τους, πριν από την ασφαλή και υγειονομικά ορθή ταφή τους.

Η κ. Θεοδοσίου σημείωσε ότι κατά καιρούς υπάλληλοι τοπικών αρχών επικαλούνται το βάρος των χελωνών ή την έλλειψη γνώσης για τον σωστό χειρισμό τους, αναφέροντας μάλιστα πως στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου νεκρές χελώνες θάβονταν πρόχειρα στην ίδια την παραλία. Όπως ξεκαθάρισε, υπάρχουν σχετικές οδηγίες και πρωτόκολλα από το Τμήμα Αλιείας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται πιστά.

Η Επίτροπος επεσήμανε την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού των τοπικών αρχών, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους περιστατικά πλήττουν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας ζωής και είναι ασύμβατα με τον σεβασμό που οφείλουμε στα προστατευόμενα είδη.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι σε περίπτωση εντοπισμού ζωντανής χελώνας πρέπει να ειδοποιείται άμεσα το Τμήμα Αλιείας, το οποίο είναι αρμόδιο να την παραλάβει και να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να της παρασχεθεί περίθαλψη και να σωθεί.

Καταδικάζει το Κίνημα Οικολόγων

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Φρίκη προκαλεί το νέο περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, μέσα από βίντεο που καταγράφει τέσσερα άτομα να πετούν βίαια θαλάσσια χελώνα στην άμμο και να την κλωτσούν, σε παραλιακή περιοχή της επαρχίας Πάφου. Όπως έχει προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης, τα πρόσωπα που καταγράφονται στο βίντεο φέρονται να είναι υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο ανησυχητικό και επιβάλλει θεσμική αντιμετώπιση.

Σε δηλώσεις της, η Συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Ανθή Μουζούρη, τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές σε καμία περίπτωση:

«Είτε το ζώο ήταν ζωντανό είτε νεκρό, δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο σεβασμός προς τα ζώα και την άγρια ζωή αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση και δείκτη πολιτισμού».

Η κ. Μουζούρη υπογράμμισε ότι οι τοπικές αρχές, καθώς και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται περιστατικά που αφορούν ζώα, οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η στελέχωση θέσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ζώων δεν μπορεί να γίνεται αποκομμένα από την ευαισθησία, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό που οφείλουν να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι απέναντι στα ζώα.

Η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα των Οικολόγων αναμένει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές και επαναλαμβάνει ότι η προστασία της άγριας ζωής δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστική ευθύνη της Πολιτείας και της κοινωνίας συνολικά.