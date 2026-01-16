Σοβαρό περιστατικό εγκατάλειψης δύο σκύλων καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στο πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, με τα ζώα να εντοπίζονται νωρίς το πρωί της 16ης Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα δύο τσιουάουα βρέθηκαν τρομαγμένα μέσα στον περιφραγμένο χώρο του πάρκου γύρω στις 06:45, με το ένα να παρουσιάζει ιδιαίτερα κακή σωματική κατάσταση, καθώς περιγράφεται ως «σκελετός». Τα ζώα φέρεται να είχαν αφεθεί εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.

Η καταγγέλλουσα αναζητεί πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη τους, όχι με σκοπό την επιστροφή των ζώων, αλλά για την υποβολή επίσημης καταγγελίας, επισημαίνοντας ότι υπήρχε η δυνατότητα να δοθούν σε καταφύγιο ή να βρεθεί φιλοξενία, αντί να εγκαταλειφθούν εκτεθειμένα στο ψύχος.