Μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας και της Λεμεσού έχει περάσει σε χέρια υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ελέγχουν καμουφλαρισμένα και εταιρείες ανάπτυξης γης, ενώ την ίδια ώρα οργιάζει η παράνομη κτηματομεσιτεία με πωλήσεις ακινήτων να συμφωνούνται κάτω από το τραπέζι στο εξωτερικό.

Βεβαίως, όπως προκύπτει από αναφορές που έγιναν ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αλλοδαποί που δραστηριοποιούνται στην πώληση ακινήτων στην Κύπρο έχουν χείρα βοηθείας και από ντόπιους επαγγελματίες. Ωστόσο, κάποιοι αλλοδαποί ενδεδυμένοι το μανδύα διαχειριστών διαφόρων έργων κ.ο.κ., μπαινοβγαίνουν στις επαρχιακές διοικήσεις και κάνουν την προεργασία για την πώληση ακινήτων.

Ειδικά για την πώληση ακινήτων σε παραλιακές περιοχές, σχετική μνεία έκανε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών αναφέροντας πως έχουν πωληθεί μεγάλα τεμάχια ανατολικά της Λάρνακας και δυτικά της Λεμεσού, κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών κ. Άριστος Δαμιανού, ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ» ανέφερε, ότι στη Λάρνακα πωλήθηκαν μεγάλες εκτάσεις από το παραλιακό μέτωπο της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων μέχρι και τη Δεκέλεια. Όσον αφορά τη Λεμεσό, ο κ. Δαμιανού παρέπεμψε στην περιοχή προς το Lady’s mile. Στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών δεν αγοράζουν μόνο γη και οικοδομές για στεγαστικούς σκοπούς αλλά αγοράζουν από νοσοκομεία μέχρι και ξενοδοχεία. Η αγορά επιχειρήσεων επεκτείνεται και στα κέντρα πόλεων.

Το θέμα της πώλησης ακινήτων ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τη συζήτηση δύο προτάσεων νόμου του γ.γ. του ΑΚΕΛ αλλά και των βουλευτών Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου, Παύλου Μυλωνά, Χρύσανθου Σαββίδη, Χρίστου Ορφανίδη, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα, Μιχάλη Γιακουμή και Νίκου Γεωργίου.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ενώπιον της Βουλής, πως η έγκριση των προτάσεων νόμου θα αποτρέψει τη συνέχιση της απόκτησης τεράστιων εκτάσεων γης γύρω από περιοχές νευραλγικής σημασίας για την ασφάλεια του κράτους αλλά και γύρω από κρίσιμες υποδομές.

Εξήγησε επίσης, πως σκοπός των προτάσεων είναι η παρεμπόδιση απόκτησης μεγάλων εκτάσεων γης από πολίτες τρίτων χωρών καθώς και από εταιρείες συμφερόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Με βάση τις πρόνοιες των προτάσεων απαγορεύεται πλήρως η απόκτηση οικίας από εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων, είπε ο κ. Στεφάνου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου παρατήρησε, πως «σήμερα οργιάζει η παράνομη κτηματομεσιτεία από υπηκόους τρίτων χωρών και εξήγησε: Υπήκοοι τρίτων χωρών μπαινοβγαίνουν στις επαρχιακές διοικήσεις δηλώνοντας ότι είναι διαχειριστές κάποιων έργων, είτε σύμβουλοι επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση κάποιων αγοραπωλησιών γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει μητρώο με επαγγελματικές οντότητες που προνοούνται στο νόμο του ξεπλύματος ώστε ο έλεγχος είναι άμεσος και να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, κάτι το οποίο αφορά δικηγόρους, λογιστές και κτηματομεσίτες.

«Πολλές εταιρείες ανάπτυξης γης έχουν δρατζιάσει»

Ο πρόεδρος της Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε, πως πολλές εταιρείες ανάπτυξης γης ανήκουν σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν «δρατζιάσει», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά για να καταδείξει τη μεγάλη ανάπτυξη τους.

Εγείρεται, συνέχισε, ένα σοβαρό ζήτημα υπό την έννοια ότι ενεργοποιούν τον μηχανισμό πώλησης ακινήτων όχι στην Κύπρο αλλά στο εξωτερικό όπου δραστηριοποιείται κάποια μητρική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται μεγάλες πωλήσεις ακινήτων. «Αν πληροφορούμαι σωστά, οι αγοραπωλησίες αυτές δεν έχουν κατατεθεί στο Κτηματολόγιο και πιθανώς να μην κατατεθούν μέχρι να πουληθούν 2-3 φορές», είπε.

Παρεμβαίνοντας ο πρόεδρος της Επιτροπής υπέδειξε, πως «σε κάποιες από τις πράξεις αυτές μπορεί να εμπλακούν και επενδυτικά ταμεία τα οποία απλώς αγοράζουν μετοχές εταιρειών ακινήτων».

«Ακριβώς», είπε ο κ. Παπαδούρης, για να προσθέσει: Αναφερόμαστε σε ένα σοβαρό θέμα το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε σε απόλυτο βαθμό. Το ζήτημα αυτό πρέπει να απασχολήσει το υπουργείο Εσωτερικών και τον Έφορο Εταιρειών ως προς το τι είδους εταιρείες εγγράφονται αλλά και ποιες είναι οι πραγματικές δραστηριότητές τους.

Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε και τα ακόλουθα: «Για μας είναι απλά τα πράγματα. Σε ένα τεμάχιο γης βλέπεις την πινακίδα μιας εταιρείας η οποία φαίνεται ότι δραστηριοποιείται στην Κύπρο αλλά, εν τέλει, αν το ψάξει κανείς περισσότερο παρατηρεί ότι παραπέμπει σε αγοραπωλησίες που γίνονται στο εξωτερικό». Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των δικηγόρων και των λογιστών που ήταν παρόντες, είπε: Κάποιοι δικηγόροι και λογιστές έχουν εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία και να σας παρακαλέσω, έστω και αν η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών αυτών ενεργεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας, προσπαθήστε να απομονώσετε αυτούς τους λίγους οι οποίοι αμαυρώνουν την εικόνα σας.

Εκπρόσωπος των Δικηγόρων παρατήρησε, πως δεν είναι μόνο λογιστές και δικηγόροι που μπορεί να εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις αλλά και κάποιοι που εμφανίζονται με θράσος, ως λογιστές και δικηγόροι. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία, είπε.

Από πλευράς προσκεκλημένων εκφράστηκε η θέση, πως τα αγοραπωλητήρια έγγραφα πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού από επαγγελματίες διότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι ετοιμάζουν τα συμβόλαια εκτός Κύπρου χωρίς να τα καταθέσουν στο Κτηματολόγιο.

Ανεξέλεγκτη αγορά γης εκτοξεύουν τις τιμές στέγης

Ο κ. Δαμιανού με τον οποίο επικοινωνήσαμε ανέφερε πως, τόσο από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όσο και από την τρίχρονη εκστρατεία που διεξήγαγε το ΑΚΕΛ για την προσιτή στέγη, επιβεβαιώθηκε ότι μεγάλες εκτάσεις κυπριακής γης πωλούνται ανεξέλεγκτα είτε από εταιρείες ξένων συμφερόντων είτε από φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών. Υπέδειξε επίσης, πως «το νομικό πλαίσιο που υπήρχε, ξεχειλώθηκε επί Νίκου Αναστασιάδη σε σημείο που διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και για να μην ξεχνιόμαστε και της ημικατεχόμενης Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, μαζί και με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων και των πύργων, ένεκα και της ανεξέλεγκτης αγοράς μεγάλων εκτάσεων γης, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί με αποτέλεσμα η απόκτηση προσιτής στέγης ή ακόμη και γης για ιδιοκατοίκηση να έχει καταστεί άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία των συμπολιτών. Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο το ΑΚΕΛ προώθησε νομοθετική ρύθμιση της απόκτησης ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών.