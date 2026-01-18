Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια αναμένονται σήμερα και αύριο. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογία, επηρεάζει ψυχρή αέρια μάζα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Τοπικά, στα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους μέτριοι μέχρι ισχυροί.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός. Το βράδυ, μάλιστα, η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει στους -2 βαθμούς και σχηματιστεί παγετός στα ορεινά και ημιορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, καθώς και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Τετάρτη, θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 22 εκατοστά.