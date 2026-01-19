Λύσεις και αποτελεσματικά μέτρα αναμένει από την Πολιτεία ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, έτσι ώστε να παταχθεί το οργανωμένο έγκλημα και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας σε ολόκληρη την επαρχία.

Μιλώντας στη μεσημεριανή εκπομπή του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι εδώ και καιρό τους ανησυχούν οι εξελίξεις γύρω από το οργανωμένο έγκλημα. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι γνωστές οι απόπειρες δολοφονίας στη Λάρνακα. Το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να καταπολεμηθεί έτσι απλά».

Τόνισε ότι, ως Δήμος, θέλουν συγκεκριμένες ενέργειες από την Πολιτεία, έτσι ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα και να νιώσουν οι πολίτες ότι το κράτος είναι υπεράνω όλων. «Δεν μας ικανοποιούν τα λόγια. Θέλουμε να δούμε αποτελέσματα».

Επεσήμανε ότι, κατά την άποψή του, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ουσιαστικό δημόσια. «Η Αστυνομία και ο Υπουργός είχαν πει κάποια βασικά πράγματα. Δεν θεωρώ ότι έχουν ανακοινωθεί μέτρα».

Σημείωσε ότι η αύξηση των περιπολιών δεν είναι κάτι που αγγίζει το οργανωμένο έγκλημα. «Το οργανωμένο έγκλημα θέλει πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ περισσότερες ενέργειες».

Ο κ. Βύρας υπογράμμισε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και περιμένουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να σχεδιαστούν από τους αρμόδιους.

Ακόμη, ανέφερε ότι το πρόβλημα με την εγκληματικότητα δεν αφορά μόνο τη Λάρνακα, αλλά ολόκληρη την Κύπρο. «Ξέρουμε ότι πριν από τρεις μέρες κάποιοι από τους πρωταγωνιστές ήταν μέσα για ποινικές υποθέσεις και τώρα είναι έξω με εγγυήσεις. Πώς γίνεται να έχεις επτά καταγγελίες για σοβαρές υποθέσεις και να είσαι έξω και να κυκλοφορείς;».

«Με κάθε τρόπο τους παρακολουθούμε και τους δημιουργούμε προβλήματα»

Στην εκπομπή μίλησε και ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πως μία περιοχή δεν είναι ασφαλής λόγω ενός περιστατικού. «Το περιστατικό εξετάστηκε, έγιναν συλλήψεις και λαμβάνονται μέτρα».

Σημείωσε ότι πραγματοποιούνται πολλές επιχειρήσεις από την Αστυνομία. «Μεγάλα ποσά έχουν κατασχεθεί σε υποθέσεις ναρκωτικών. Με κάθε τρόπο τους παρακολουθούμε και τους δημιουργούμε προβλήματα».

Αναφερόμενος στην προστασία και στα μεγάλα ποσά που ζητούν οι φατρίες, είπε ότι «η υπόθεση στη Λάρνακα είναι πολύ σοβαρή. Μεταξύ των αδικημάτων περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απαίτηση περιουσίας με απειλές και οι εκβιασμοί. Τα αδικήματα αυτά, για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε ενώπιον δικαστηρίου, χρειάζονται γραπτή μαρτυρία».

Υπογράμμισε ότι υπάρχουν πληροφορίες και ότι γίνονται ενέργειες και δράσεις. «Όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τότε πρέπει να έχουμε γραπτή κατάθεση. Καλούμε τον κόσμο να συνεργαστεί με την Αστυνομία».

Τέλος, ανέφερε ότι εδώ και μέρες τα μέτρα είναι αυξημένα. «Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία δεν είναι προς δημοσίευση».