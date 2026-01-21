Το οπτικό υλικό γνωστών-άγνωστων που προκάλεσε τρικυμία στο Προεδρικό κι επανέφερε στο προσκήνιο τους χορηγούς του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, μπαίνει σήμερα σε πρώτο πλάνο.

Στην ατζέντα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών που αρχίζει λίγο πριν από το μεσημέρι θα εξεταστούν τρία σχετικά θέματα που ενεγράφησαν.

Απορρέουν από το βίντεο που παρουσιάζει αφήγημα περί μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό, εγείροντας, ταυτόχρονα, ζήτημα ως προς τις επενδύσεις ξένων παραγόντων στην Κύπρο και συνάμα ενδεχόμενες θεσμικές και ποινικές ευθύνες.

Λίστα επενδυτών

Προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση δεν χωρούν, αλλά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι. Ένα απ΄ αυτά αφορά στην διαβίβαση της λίστας με τα ονόματα των χορηγών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, θα ξεκαθαριστεί κατά πόσον ο Γενικός Λογιστής, Ανδρέας Αντωνιάδης, θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρη Δημητρίου να καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο τελευταίος με επιστολή του την περασμένη Παρασκευή ζήτησε, ανάμεσα σ΄ άλλα από τον Γενικό Λογιστή, «ονομαστικό κατάλογο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης έλαβε δωρεές ή/και εισφορές την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανά έτος».

Ο κ. Αντωνιάδης είναι ανάμεσα στους προσκεκλημένους κι αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση του, κατά πόσον υπάρχει ή όχι οποιοδήποτε κώλυμα για να διαβιβάσει στη Βουλή έστω υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας μια τέτοια λίστα.

Στην ουσία ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποσκοπεί στη διαπίστωση κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση με τα όσα ακούστηκαν στο περιβόητο βίντεο με πραγματικά δεδομένα που αφορούν επενδύσεις και δωρεές στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Ζητήματα με βίντεο

Υπενθυμίζεται πως στο περιβόητο βίντεο εμφανίζονται παρανόμως μαγνητοσκοπημένες συνομιλίες σε Λονδίνο, Άμστερνταμ και τηλεδιάσκεψη, με πρωταγωνιστές τον πρώην υπουργό, Γιώργο Λακκοτρύπη, τον μέχρι πρότινος διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθύνοντα συμβούλου της Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Ο δημιουργός του βίντεο παρουσιάζει αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό με δωρεές και στήριξη προγραμμάτων της Προεδρίας από επενδυτές, με αντάλλαγμα την εύνοιά τους. Το βίντεο χαρακτηρίζεται από συρραφή τοποθετήσεων των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Χρυσοχού, οι οποίοι στις πλείστες περιπτώσεις εμφανίζονται να μιλούν χωρίς να έχουν υποκείμενο στις προτάσεις τους. Υπάρχουν, δηλαδή, αμφιβολίες για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται. Οι δε ερωτήσεις που τους υποβάλλονται από τον αυτοπαρουσιαζόμενο ως «Φλορίν Γκεοργκίου» και εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης εταιρείας «Stratix Wealth» για επένδυση €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας, έχουν ηχητική αλλοίωση.

Παρ΄ όλα αυτά, εγείρονται ζητήματα που έχει αναδείξει και ο «Φ» σε δημοσιεύματά του. Οι παρουσιαζόμενες συζητήσεις για επενδύσεις και θέματα εισφορών από ιδιωτικά συμφέροντα, φέρνουν στο προσκήνιο ζήτημα ελέγχου από αρμόδιους μηχανισμούς της Πολιτείας.

Νομικοί κύκλοι είχαν αναφέρει στον «Φ» πως σε περιπτώσεις ξένων επενδύσεων υπάρχουν πολλές υπαλλακτικές επιλογές για να ακολουθηθούν νενομισμένες διαδικασίες, υποδεικνύοντάς μας (1) το μητρώο λομπιστών που τηρεί στη βάση νομοθεσίας η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, (2) τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου (CIPA) και (3) την υπηρεσία υποστήριξης επιχειρήσεων και επενδυτών (BFU) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Θυμίζουμε πως στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης τέθηκε ακόμη και το αδίκημα της «εμπορίας επηρεασμού», για το οποίο ελέγχεται όποιος παρουσιάζεται να δηλώνει ότι είναι σε θέση να επηρεάσει δημόσιο λειτουργό.

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμά του την προπερασμένη Δευτέρα παρουσιάζεται να συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη με τον Γιώργο Λακκοτρύπη και τον παρουσιαζόμενο ως «Φλορίν Γκεοργκίου» και να μιλά για το ενδεχόμενο επένδυσης της Stratix στην Κύπρο. Σε δήλωσή του, η οποία δεν είναι μονταρισμένη (στο 3΄και 23΄ του κακόβουλου βίντεο) εμφανίζεται να λέει: «Αν προχωρήσεις στη διαδικασία με τον Γιώργο (σημ. εννοεί τον κ. Λακκοτρύπη), ας πούμε, κι αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στις αιτήσεις κι αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα, κάνε μου ένα τηλεφώνημα και θα τους τηλεφωνήσω να το βάλουν σε προτεραιότητα».

Όλα όσα σχετίζονται με το βίντεο θα εξεταστούν σήμερα, καθώς ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης ενέγραψε θέμα για ενδεχόμενες πολιτικές, θεσμικές και ποινικές ευθύνες. Βέβαια, είναι αμφίβολο κατά πόσον οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας θα δώσουν λεπτομέρειες για τις ποινικές ευθύνες, καθώς ο Γενικός Εισαγγελέας έχει διορίσει ως ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή για την υπόθεση τον Ανδρέα Πασχαλίδη. Ο τελευταίος έχει ως όρους εντολής να διερευνήσει οποιεσδήποτε ευθύνες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.