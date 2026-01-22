Αυτή τη φορά η κουβέντα μας δεν αφορούσε τον ίδιο και τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται προσωπικά, στις φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχε ήδη αγοράσει δύο αναψυκτικά για να μας κεράσει – εμένα και τον αδερφό του τον Ιμπραχήμ, που πηγαινοέρχεται στη Σουηδία περιμένοντας την αποφυλάκισή του. Βιαστήκαμε να του πούμε ότι περιμένουμε νέα για τον ίδιο και μας απάντησε κοφτά ότι δεν τον ενδιαφέρει να αποφυλακιστεί πιο νωρίς: «Γιατί να είμαι εγώ ελεύθερος, όταν η Κύπρος παραμένει σκλαβωμένη; Τι σημασία έχει η προσωπική ελευθερία;».

Καταλάβαμε ότι ήθελε να μιλήσει για άλλα πράγματα, πιο μεγάλα από την κυπριακή Δικαιοσύνη και την απαράδεκτη, αδιανόητη κράτησή του στις κυπριακές φυλακές. Ο Κενάν Αγιάς δεν αρκείται με τα συνθήματα, ενδιαφέρεται ειλικρινά για το μέλλον της Κύπρου, της δεύτερης πατρίδας του. Ναι, της Κύπρου που τον έστειλε στους δήμιούς του και τον κρατά στις φυλακές της, μαζί με κοινούς εγκληματίες, χωρίς καμιά δικαιολογία.

Συμφωνήσαμε για τα παιχνίδια της Αμερικής στη Συρία και στο Ιράν, για την ανάγκη αναγνώρισης του ανατολικού Κουρδιστάν και εκκοσμίκευσης του περσικού κράτους. Επεσήμανε την άθλια κατάσταση στις χώρες με τις οποίες ασχολήθηκαν οι ΗΠΑ. Στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στη Βενεζουέλα.

«Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να εμπλέκεται σε αυτή την κατάσταση», είπε, εννοώντας πως δεν χρειάζεται να είναι στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά να αποκτήσει εναλλακτική στρατηγική. «Η στήριξη του Ισραήλ είναι μόνο στο διαδίκτυο», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας πως η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ρωσία ικανοποιούν τον Ερντογάν και αυτό έπρεπε να το ξέρουμε από την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Οι ισχυροί δεν βοηθούν την Κύπρο επί της ουσίας, την εκμεταλλεύονται, εξήγησε με έγνοια για το μέλλον του τόπου.

«Το ίδιο κάνει το Ισραήλ με το Κουρδιστάν. Όταν οι πολιτικοί του μιλούν για το Κουρδιστάν, στρέφουν τους Άραβες εναντίον μας. Τίποτα άλλο», είπε, επιμένοντας για το ότι ΗΠΑ και Ισραήλ χρειάζονται την Τουρκία και το αντίθετο. «Για τον Νετανιάχου, τον Τραμπ και τον Ερντογάν αυτό είναι ένα παιχνίδι. Μόνο λόγια», πρόσθεσε λέγοντας πως «η Κύπρος πρέπει να έχει περιληπτική στρατηγική». Σημείωσε, μάλιστα, πως η λύση του Κυπριακού δεν πρέπει να αφορά μόνο την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας και του ίδιου του Αρχιεπισκόπου, τον οποίο έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Υπογραμμίζοντας, επίσης, πως η κοινωνία πρέπει να καταλάβει ότι την αφορά η λύση του προβλήματος.

Το βήμα του Οτσαλάν για να σωθούν κουρδικές ζωές

Ο Κενάν σχολίασε, μετά από δική μας παρότρυνση, τα βήματα του κουρδικού λαού για μια νέα ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία. Τόνισε πως η δήλωση Οτσαλάν για κατάπαυση του πυρός, έγινε για την ασφάλεια των Κούρδων, για να σωθούν ζωές, επισημαίνοντας ότι όλοι γύρισαν την πλάτη στον κουρδικό λαό. Υπάρχει κίνδυνος στη Ροζιάβα της βόρειας Συρίας, στο Ιράν και μέσα στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν και κάτι έπρεπε να γίνει.

Εξήγησε, βέβαια, πως αν δεν εκδημοκρατιστεί η Τουρκία, τα προβλήματα του Κουρδιστάν, της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής δεν θα λυθούν, καταγγέλλοντας τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, που προστατεύουν τον Ερντογάν. «Αυτή τη στιγμή στο Χαλέπι συνεχίζεται η γενοκτονία και αυτό είναι μια πολύ κακή κατάσταση για ολόκληρο το Κουρδιστάν, αλλά και την Κύπρο», σημείωσε. «Είναι μια κακή κατάσταση που ενέκριναν οι ΗΠΑ, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Γαλλία, η Βρετανία και το καθεστώς της Δαμασκού», πρόσθεσε.

Όπως πάντα, ο Κενάν μας ασπάστηκε με την ευχή για την ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδιστάν. Κατά τη δίωρη συνάντησή μας, τον χαιρέτησαν άλλοι δύο κρατούμενοι, με εμφανή σεβασμό και θαυμασμό. Μα ο ίδιος ο Κενάν Αγιάς, αυτός ο αγωνιστής της Κύπρου και του Κουρδιστάν, δεν ζητά ειδική μεταχείριση. Δάκρυσε όταν του είπαμε πως όσα κάνουμε, τα κάνουμε ως ευγνωμοσύνη στον κουρδικό λαό, όπως μας έμαθε ο Θεόφιλος.