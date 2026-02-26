Τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς το ΑΚΕΛ και όλο τον κυπριακό λαό για την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μετέφερε σήμερα ο Κούρδος αγωνιστής Κενάν Αγιάζ, που αποφυλακίστηκε πρόσφατα μετά από την τριετή άδικη δοκιμασία που υπέστη με ευθύνη των κυπριακών και γερμανικών αρχών, που ευθύνονται για την έκδοση, την καταδίκη και τη φυλάκισή του ως «τρομοκράτη», κατ’ εντολήν φυσικά της Τουρκίας.

Ο Κενάν Αγιάζ βρέθηκε σήμερα στα γραφεία του ΑΚΕΛ με σκοπό να συναντήσει και να ευχαριστήσει το ΑΚΕΛ και τα στελέχη του που συμμετείχαν στο κίνημα αλληλεγγύης για την απελευθέρωσή του.

Τον Αγιάζ υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου ο οποίος εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και ικανοποίηση του ΑΚΕΛ για την απελευθέρωσή του, επαναλαμβάνοντας την συνεπή αλληλεγγύη της κυπριακής Αριστεράς στον αγώνα για την αξιοπρέπεια και τις δημοκρατικές ελευθερίες των Κούρδων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, βουλευτής Γιώργος Κουκουμάς, ο οποίος μετέβη και στο Αμβούργο για να εκφράσει την αλληλεγγύη του, αλλά και η Επικεφαλής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων Βέρα Πολυκάρπου. Ανταλλάγησαν απόψεις για τις ανησυχητικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και για την κατάσταση που βρίσκονται το Κυπριακό και το Κουρδικό. Κοινή ήταν η εκτίμηση ότι ο ρόλος των ΗΠΑ-Ισραήλ-Τουρκίας στην περιοχή είναι εμπρηστικός για την ειρήνη και για την ασφάλεια των κρατών και των λαών της γειτονιάς μας.

Εξάλλου, ο Στέφανος Στεφάνου, δωρίζοντας στον Κενάν Αγιάζ ένα γλυπτό που φιλοτεχνήθηκε προς τιμή των 100χρόνων του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι στο κόμμα «οι Κούρδοι αγωνιστές θα βρίσκουν πάντα ένα συνεπή και ανιδιοτελή σύμμαχο».