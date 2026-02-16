«Η υπογραφή της αποφυλάκισης του Αγιάζ από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι η δική του κυβέρνηση που πήρε την πολιτική απόφαση να τον εκδώσει στη Γερμανία για να δικαστεί ως τρομοκράτης», σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σχολιάζοντας την απελευθέρωση του Κούρδου αγωνιστή από τις Κεντρικές Φυλακές. Όπως σημειώνει, η κηλίδα που άφησε στην πατρίδα μας η έκδοσή του θα είναι ανεξίτηλη.

Στη γραπτή του δήλωση, ο Γιώργος Κουκουμάς, ο οποίος ήταν παρών από την πρώτη στιγμή στον αγώνα για απελευθέρωση του Κούρδου αγωνιστή, τονίζει πως η δοκιμασία του Κενάν τερματίζεται, κάτι που συνιστά νίκη του κινήματος αλληλεγγύης που ξεδιπλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια. «Το ΑΚΕΛ που ήταν στην πρώτη γραμμή αυτού του κινήματος συγχαίρει όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα κι ιδιαίτερα στην κουρδική κοινότητα της Κύπρου», τονίζει.

Ο κ. Κουκουμάς υπογραμμίζει, επίσης, πως η υπογραφή της αποφυλάκισής του από τον Πρόεδρο γίνεται με πέντε μήνες καθυστέρηση (από τον Σεπτέμβριο που επέστρεψε στην Κύπρο ο Αγιάζ), συμπληρώνοντας πως η έκδοσή του στη Γερμανία -την οποία υλοποίησε η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη- ήταν απαίτηση του ίδιου του Ερντογάν και υλοποιήθηκε δια μέσου Βερολίνου και Λευκωσίας.

«Η κηλίδα που άφησε στην πατρίδα μας αυτή η απόφαση θα είναι ανεξίτηλη αφού ο Κενάν Αγιάζ ήταν αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας στην Κύπρο αφού η ζωή και η ελευθερία του απειλούνταν από το τουρκικό κράτος, που τον είχε προηγουμένως φυλακίσει επί 17 χρόνια χωρίς δίκη. Επιπρόσθετα δε, όλη αυτή η δίωξη εξαπολύθηκε παρότι ο Αγιάζ δεν είχε κατηγορηθεί για καμία βίαιη ή τρομοκρατική πράξη ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία -και ο κυπριακός λαός- δεν χαρακτηρίζει ούτε νομικά ούτε πολιτικά το PKK ως τρομοκρατικό», επισημαίνει.

«Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει την απελευθέρωση του Κούρδου αγωνιστή χωρίς να ξεχνά ότι ο Κενάν Αγιάζ ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε συλληφθεί, να εκδοθεί, να δικαστεί και να φυλακιστεί. Επαναλαμβάνει επίσης την αμέριστη αλληλεγγύη του προς το κουρδικό κίνημα που μάχεται για την αξιοπρέπεια και τις δημοκρατικές ελευθερίες των Κούρδων», καταλήγει στη γραπτή του δήλωση ο Γιώργος Κουκουμάς.

Εξάλλου, σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων και σταθερός υποστηρικτής του αγώνα για απελευθέρωση του Κενάν Αγιάζ, σημειώνει πως δεν απευθύνει ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «που αποδέχτηκε δικό μας αίτημα (κι όχι του ιδίου του Κενάν Αγιάζ) να τερματίσει επιτέλους την άδικη ταλαιπωρία στην οποία υπόκειται για τέσσερα χρόνια ο Κούρδος αγωνιστής», συμπληρώνοντας ότι όλα αυτά συνέβησαν «επειδή η κυπριακή κυβέρνηση δεν ειχε το θαρρος να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι των απαιτήσεων της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Γερμανίας».