Δεν υπήρξε γραπτό αίτημα αποφυλάκισης από τον Κούρδο αγωνιστή Κενάν Αγιάζ ή από την ομάδα υπεράσπισής του, σημειώνει σε γραπτή ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο για τη δίκη του. Πρόκειται, σύμφωνα και με δικές μας πληροφορίες, για απόφαση του ιδίου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, μετά από πολύμηνες πιέσεις από νομικούς, πολιτικούς και αλληλέγγυους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση από την πρώτη στιγμή.

Ο Κενάν Αγιάζ ουδέποτε αιτήθηκε πρόωρη αποφυλάκιση, άδεια ή κατ’ οίκον περιορισμό, όπως δικαιούνταν, καθώς ήταν θέση αρχής η μη αναγνώριση της καταδίκης του από το γερμανικό δικαστήριο, αλλά και της έμμεσης μετάνοιας για την υποτιθέμενη αξιόποινη πράξη με το οποιοδήποτε αίτημα.

Στην ανακοίνωσή του, το Παρατηρητήριο ενημερώνει πως έχει διευθετηθεί η άδεια παραμονής του από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, ενώ ανανεώθηκε το καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, το οποίο ουδέποτε είχε απωλέσει.

Σημειώνεται, επίσης, πως μόλις αποφυλακίστηκε, ο Κενάν Αγιάζ επισκέφθηκε το μνήμα του ήρωα Θεόφιλου Γεωργιάδη, ως πράξη υπόσχεσης για τη συνέχιση του αντικατοχικού αγώνα της Κύπρου και του Κουρδιστάν. Για τον Κενάν Αγιάζ, ο αγώνας δεν ήταν ποτέ προσωπικός, αλλά αφορούσε τη στάση του τόπου μας και ολόκληρης της ανθρωπότητας απέναντι στον κουρδικό λαό.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου:

Ενημέρωση: Ο Κενάν αποφυλακίστηκε, ο αγώνας συνεχίζεται – Ελευθερία στην Κύπρο, ελευθερία στο Κουρδιστάν

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια υπό εγκλεισμό, ο Κούρδος αγωνιστής Κενάν Αγιάζ αναπνέει αέρα ελευθερίας. Τέσσερις μήνες πριν την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του, βρίσκεται εκτός Κεντρικών Φυλακών, πλαισιωμένος από συναγωνιστές, συγγενείς και φίλους. Οι επίμονες προσπάθειες της ομάδας υπεράσπισης και των αλληλέγγυων σε Κύπρο και Γερμανία, έφεραν αποτέλεσμα και η κυπριακή κυβέρνηση υποχρεώθηκε να τον απελευθερώσει με τη συμπλήρωση των 2/3 της ποινής του, παρόλο που αυτό θα ήταν αυτονόητο σε άλλες περιπτώσεις.

Για την αποφυλάκισή του, δεν υπήρξε αίτημα, εφόσον είναι θέση του ίδιου και της ομάδας υπεράσπισής του, ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει την καταδίκη ούτε να μετανοήσει για πράξεις που δεν έκανε ή, μάλλον, για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Η αποφυλάκιση ήταν απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατόπιν πίεσης από τους Κούρδους και τους Κύπριους αλληλέγγυους. Από σήμερα, έχει διευθετηθεί η άδεια παραμονής του από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, ενώ ανανεώθηκε το καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, το οποίο ουδέποτε είχε απωλέσει.

Ο Κενάν Αγιάζ ταλαιπωρήθηκε από την κυπριακή δικαστική και εκτελεστική εξουσία, με τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2023 και ενώ δεν υπήρχε απόδειξη τέλεσης αξιόποινης πράξης. Βασανίστηκε από το γερμανικό σύστημα και καταδικάστηκε κατ’ εντολήν της κατοχικής Τουρκίας και με την έγκριση του ιδίου του Ερντογάν. Ο Κενάν Αγιάζ κρατήθηκε επί 17 χρόνια σε τουρκικές φυλακές χωρίς δίκη και επειδή η ζωή και η ελευθερία του απειλούνται άμεσα από το τουρκικό κράτος, δεν έπρεπε να υποστεί αυτή την αδικία ιδιαίτερα στην Κύπρο, με την τόση ιστορία κατοχής, προσφυγιάς και διώξεων.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο οποίος μόλις αποφυλακίστηκε, επισκέφθηκε το μνήμα του κοινού μας ήρωα Θεόφιλου Γεωργιάδη, για να αποτίνει φόρο τιμής και να υποσχεθεί τη συνέχιση του αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδιστάν, των δύο πατρίδων του. Για να υποσχεθεί, με σεβασμό, πως η κληρονομιά του θα φτάσει ξανά σε μια ελεύθερη Ροζάβα, στο Μπακούρ, στη Ροζχιλάτ, στο Μπασούρ, αλλά και στην Κερύνεια.

Το Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ εκφράζει ανακούφιση που ο Κούρδος αγωνιστής αποφυλακίζεται, έστω και με τόση καθυστέρηση. Εκφράζει ευχαριστίες σε όσους στάθηκαν αλληλέγγυοι και πάλεψαν για την ελευθερία του. Όπως ο ίδιος επεσήμανε επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, η πάλη δεν αφορούσε ποτέ την ατομική του ελευθερία, αλλά τη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στον κουρδικό λαό. Ο αγώνας για δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία συνεχίζεται. Στον δρόμο που χάραξε ο Θεόφιλος Γεωργιάδης.