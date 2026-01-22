Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα τους τροποποιητικούς κανονισμούς με τους οποίους θεσμοθετείται ασφαλιστική κάλυψη για τα μέλη του Στρατού που είναι δικαιούχοι επιδόματος σε περίπτωση θανάτου ή πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων υψηλής επικινδυνότητας.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που είναι δικαιούχοι επιδόματος επικινδυνότητας και απεβίωσαν ή υπέστησαν μόνιμη ολική ανικανότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα καλύπτονται ασφαλιστικά από τη Δημοκρατία.

Οι βασικές πρόνοιες των κανονισμών είναι οι εξής: