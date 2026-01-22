Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα τους τροποποιητικούς κανονισμούς με τους οποίους θεσμοθετείται ασφαλιστική κάλυψη για τα μέλη του Στρατού που είναι δικαιούχοι επιδόματος σε περίπτωση θανάτου ή πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων υψηλής επικινδυνότητας.
Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που είναι δικαιούχοι επιδόματος επικινδυνότητας και απεβίωσαν ή υπέστησαν μόνιμη ολική ανικανότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα καλύπτονται ασφαλιστικά από τη Δημοκρατία.
Οι βασικές πρόνοιες των κανονισμών είναι οι εξής:
- Σε περίπτωση θανάτου, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται στις €115.000 κατ’ αποκοπήν, το οποίο διανέμεται ισόποσα στους κληρονόμους του αποθανόντος, με επιπλέον €95.000 ανά εξαρτώμενο.
- Σε περίπτωση πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας, η ασφαλιστική κάλυψη ανέρχεται και πάλι στα €115.000 κατ’ αποκοπήν, πλέον €95.000 ανά εξαρτώμενο.
- Η ασφαλιστική κάλυψη για μόνιμη ολική ανικανότητα καταβάλλεται μετά από απόφαση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, συνεπεία τραυματισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του μέλους του Στρατού.
- Τα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν υπόκεινται σε φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις.
- Σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης, το δικαστήριο θα λαμβάνει υπόψη και θα συμψηφίζει το ποσό που καταβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς.