Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα τους τροποποιητικούς κανονισμούς με τους οποίους θεσμοθετείται ασφαλιστική κάλυψη για τα μέλη του Στρατού που είναι δικαιούχοι επιδόματος σε περίπτωση θανάτου ή πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων υψηλής επικινδυνότητας.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που είναι δικαιούχοι επιδόματος επικινδυνότητας και απεβίωσαν ή υπέστησαν μόνιμη ολική ανικανότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα καλύπτονται ασφαλιστικά από τη Δημοκρατία.

Οι βασικές πρόνοιες των κανονισμών είναι οι εξής:

  1. Σε περίπτωση θανάτου, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται στις €115.000 κατ’ αποκοπήν, το οποίο διανέμεται ισόποσα στους κληρονόμους του αποθανόντος, με επιπλέον €95.000 ανά εξαρτώμενο.
  2. Σε περίπτωση πρόκλησης μόνιμης ολικής ανικανότητας εργασίας, η ασφαλιστική κάλυψη ανέρχεται και πάλι στα €115.000 κατ’ αποκοπήν, πλέον €95.000 ανά εξαρτώμενο.
  3. Η ασφαλιστική κάλυψη για μόνιμη ολική ανικανότητα καταβάλλεται μετά από απόφαση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, συνεπεία τραυματισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του μέλους του Στρατού.
  4. Τα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν υπόκεινται σε φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις.
  5. Σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης, το δικαστήριο θα λαμβάνει υπόψη και θα συμψηφίζει το ποσό που καταβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς.