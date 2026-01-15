Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας τέθηκαν σήμερα οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2025 που αφορούν το επίδομα επικινδυνότητας του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς, με επίκεντρο τη θεσμοθέτηση ρητής ασφαλιστικής κάλυψης σε περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας κατά την εκτέλεση καθηκόντων υψηλής επικινδυνότητας.

Οι κανονισμοί, οι οποίοι έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκαν στη Βουλή, συζητήθηκαν επί της αρχής στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική τους προώθηση στην Ολομέλεια.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που είναι δικαιούχοι επιδόματος επικινδυνότητας και απεβίωσαν ή υπέστησαν μόνιμη ολική ανικανότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα καλύπτονται ασφαλιστικά από τη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση θανάτου, προβλέπεται καταβολή ποσού €115.000 εφάπαξ στους νόμιμους κληρονόμους, καθώς και επιπλέον €95.000 για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο.

στους νόμιμους κληρονόμους, καθώς και επιπλέον για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, προβλέπεται αντίστοιχο ποσό €115.000 στον δικαιούχο, συν €95.000 ανά εξαρτώμενο.

Η κάλυψη τελεί υπό την προϋπόθεση απόφασης αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, το οποίο θα πιστοποιεί ότι ο θάνατος ή η ανικανότητα επήλθαν συνεπεία τραυματισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι προσφύγουν στα δικαστήρια και επιδικαστεί αποζημίωση μεγαλύτερη από τα προαναφερθέντα ποσά, το Δικαστήριο θα λαμβάνει υπόψη και θα συμψηφίζει το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται δεν υπόκεινται σε φορολογία ή άλλες επιβαρύνσεις. Στα πλεονεκτήματα του τροποποιητικού κανονισμού συγκαταλέγεται και η αμεσότητα της καταβολής των επιδομάτων, δηλαδή, δεν προϋποθέτει δικαστικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση τους.

Ανοίγει ο δρόμος για συνολική ασφάλιση του προσωπικού της Ε.Φ

Κατά τη συζήτηση ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας έθεσε το ζήτημα ευρύτερης και συνολικής ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς, πέραν των επιδομάτων επικίνδυνης αποστολής.

Το Υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι η συζήτηση για τη συνολική ασφαλιστική κάλυψη, ξεκίνησε από την θητεία του νυν Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, όταν ήταν Υπουργός Άμυνας, Σάββα Αγγελίδη ωστόσο, έπρεπε πρώτα να ρυθμιστούν οι κανονισμοί για την ασφαλιστική κάλυψη σε όσους λαμβάνουν επίδομα επικινδυνότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ο οποίος υπογράμμισε ότι, εάν ο στόχος είναι η μετάβαση σε έναν επαγγελματικό στρατό, τότε η ύπαρξη συνολικής ασφαλιστικής κάλυψης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό τέτοιων στρατευμάτων.

Αντιδράσεις από τη Στρατονομία

Το ισχύον πλαίσιο για το επίδομα επικινδυνότητας, καταβάλλεται στο προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων, δηλαδή, στους Καταδρομείς και στις Μονάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ).

Στο πλαίσιο αυτό, το Σώμα της Στρατονομίας φαίνεται να έχει περιέλθει σε μια «γκρίζα ζώνη», καθώς, παρότι η πλειονότητα του προσωπικού της δεν εκτελεί αποστολές που εμπίπτουν στον ορισμό της αυξημένης επικινδυνότητας, υπάρχει όμως η διμοιρία δικυκλιστών.

Τα καθήκοντα των μελών της συγκεκριμένης διμοιρίας περιλαμβάνουν συνεχή κίνηση στο οδικό δίκτυο σε υψηλές ταχύτητες και σε απρόβλεπτες συνθήκες, συνοδείες υψηλού κινδύνου, άμεσες επεμβάσεις και επιχειρήσεις υπό αυξημένες συνθήκες επικινδυνότητας.

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ατυχημάτων, εξαιτίας της φύσης των καθηκόντων τους, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.