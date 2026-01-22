Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και η Αστυνομία ενημερώνουν το κοινό για τη συνέχιση της αποστολής ψευδών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία φέρουν το όνομα ΓεΣΥ ή GESY.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΟΑΥ και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα και προστίθεται ότι «τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν παραπλανητικά τον παραλήπτη ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο με σκοπό τη διόρθωση προσωπικών του στοιχείων».

Αναφέρεται επίσης ότι ο ΟΑΥ δε θα ζητήσει ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), όπως επίσης δε θα ζητήσει από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν καμία οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων (links).

Ο ΟΑΥ και η Αστυνομία καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να εμπιστεύεται μόνο ανακοινώσεις και αναρτήσεις που δημοσιεύονται μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης του ΟΑΥ.

«Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα αυτού του τύπου, παρακαλούμε να μην ανοίξετε τον σύνδεσμο και να διαγράψετε άμεσα το μήνυμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ