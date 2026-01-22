Η πλεξούδα στα μαλλιά έγινε σύμβολο αντίστασης εδώ και μέρες στη βορειοανατολική Συρία, μετά την δημοσίευση βίντεο από τις συμμορίες του καθεστώτος της Δαμασκού και την επίδειξη της βαρβαρότητάς τους.

Στο βίντεο φαίνεται μέλος των μισθοφόρων που επιτίθενται στις κουρδικές περιοχές να κρατά τα πλεγμένα μαλλιά μιας γυναίκας μαχήτριας στη Ράκκα και να περηφανεύεται ότι την έχει σκοτώσει.

Άμεσα, η πλεξούδα έγινε σύμβολο από τις Κούρδισσες των Μονάδων Προστασίας των Γυναικών (YPJ). Έτσι, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης Κούρδων στη Λευκωσία, για όσα συμβαίνουν στη βορειοανατολική Συρία, νεαρές γυναίκες έπλεξαν η μια τα μαλλιά της άλλης, φωνάζωντας το σύνθημα «Jin, Jîyan, Azadî», δηλαδή «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία».

📌Lefkoşa/Kıbrıs



◾️HTŞ/DAİŞ çetelerinin Reqa’da savaşçı bir kadının örgülü saçlarını kesip paylaşması büyük tepkiyle karşılandı. Lefkoşa’da Rojava için düzenlenen eylemde genç kadınlar karşılıklı saç örgüsü yaptı. #Rojava pic.twitter.com/Sd2TIdQn2u — Yeni Özgür Politika (@y_ozgurpolitika) January 22, 2026

Δηλώνοντας ότι η πλεξούδα είναι σύμβολο πια της δύναμης της Κούρδισσας γυναίκας, που δεν μπορεί να καταπιέσει κανένας μισθοφόρος του τζιχαντιστικού, τουρκόπνοου καθεστώτος της Δαμασκού.