Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα έφεση του Πανίκου Χατζηπαναγή και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση που είχε ακυρώσει την προαγωγή του στη θέση του Διευθυντή Ειδήσεων και Επικαίρων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Η απόφαση εκδόθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026 και αφορά διαδικασία πλήρωσης της θέσης που είχε πραγματοποιηθεί το 2016.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ, κατόπιν προκήρυξης της θέσης τον Φεβρουάριο του 2016 και προφορικών εξετάσεων των υποψηφίων, αποφάσισε με πλειοψηφία να προαγάγει τον κ. Χατζηπαναγή από την 1η Ιουλίου 2016. Την απόφαση προσέβαλε ο Γιάννης Νικολάου, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος και αρχαιότερος κατά τρία έτη και τρεις μήνες, ενώ ήταν ο μόνος που κατείχε το προβλεπόμενο από το σχέδιο υπηρεσίας πλεονέκτημα, δηλαδή συνδυασμό πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού τίτλου στη δημοσιογραφία.

Το πρωτόδικο Διοικητικό Δικαστήριο είχε κρίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ άσκησε πλημμελώς τη διακριτική του ευχέρεια, δίνοντας υπέρμετρη βαρύτητα στην προφορική συνέντευξη και παραγνωρίζοντας χωρίς επαρκή αιτιολογία τόσο το πλεονέκτημα όσο και την αρχαιότητα του κ. Νικολάου. Κατά συνέπεια, ακύρωσε την απόφαση προαγωγής.

Με την έφεσή του, ο κ. Χατζηπαναγής υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι εσφαλμένα θεωρήθηκε παραδεκτό πως ο κ. Νικολάου ήταν ο μόνος που κατείχε το πλεονέκτημα, ότι στερήθηκε δίκαιης δίκης και ότι η αιτιολογία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν επαρκής. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης, επισημαίνοντας ότι το πλεονέκτημα του κ. Νικολάου είχε γίνει παραδεκτό και δεσμευτικό ήδη από την πρωτόδικη διαδικασία, μέσω δηλώσεων των συνηγόρων.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία, η καλύτερη απόδοση σε προφορική συνέντευξη δεν μπορεί από μόνη της να αντισταθμίσει ουσιαστική υπεροχή που απορρέει από πρόσθετο προσόν, χωρίς ειδική και επαρκή αιτιολογία. Στην προκειμένη περίπτωση, έκρινε ότι τέτοια αιτιολογία δεν υπήρχε, παρά το γεγονός ότι οι δύο υποψήφιοι κρίθηκαν ισάξιοι στις ετήσιες εκθέσεις και ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ δεν μπορούσε να προκρίνει τον έναν έναντι του άλλου ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους.

Με βάση τα πιο πάνω, η έφεση απορρίφθηκε και επιδικάστηκαν έξοδα ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, υπέρ του Γιάννη Νικολάου και εις βάρος του Πανίκου Χατζηπαναγή, χωρίς έξοδα για το ΡΙΚ.