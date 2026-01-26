Πολλοί ήταν εκείνοι που αψήφησαν χθες τις δυσκολίες στο οδικό δίκτυο στα ορεινά και τον παγετό κι έσπευσαν στην περιοχή του Τρόοδους για να απολαύσουν το χιόνι και να περάσουν χαλαρές στιγμές με οικογένειες και φίλους. Αποτέλεσμα ήταν κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας να παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση στην περιοχή του Τρόοδους και λόγω της συμφόρησης, γινόταν από την Αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση από την πλατεία Τροόδους προς την κορυφή του Ολύμπου.

Λόγω του παγετού που υπήρχε, ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους, ήταν ανοικτός μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες. Επίσης, οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους και Καρβουνά – Τροόδους, παρέμειναν ανοικτοί για όλα τα οχήματα, αλλά ήταν ολισθηροί, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να ενημερώνει τους οδηγούς ώστε να ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί αλλά και υπομονετικοί.

Προβλήματα όμως δεν παρατηρήθηκαν μόνο σε δρόμους της περιοχής του Τρόοδους καθώς στο δρόμο Λυθροδόντα – Λευκάρων υπήρξαν χθες κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, που είχαν σαν αποτέλεσμα να κλείσει η μια λωρίδα του δρόμου και δη, σε πολλά της σημεία και οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο δρόμο οδηγούσαν με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Πέραν όμως από τα πιο πάνω προβλήματα και δυσκολίες, η χθεσινή μέρα ήταν πιο εύκολη σε σχέση με τα δεδομένα του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται ότι οι βροχές έφεραν αρκετές δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι ήταν και ευεργετικές, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε πάρα πολλές κλήσεις πολιτών και έσπευσε να παρέχει βοήθεια σε διάφορες επαρχίες. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ήταν πλημμυρισμένοι χώροι οικιών, κλειστά φρεάτια αλλά και κατολισθήσεις πετρών και όγκων χωμάτων.

Όσον αφορά στον καιρό, ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από σήμερα, Δευτέρα. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη. Συγκεκριμένα, σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ, διαταραχή από τα δυτικά θα αρχίσει να επηρεάζει το νησί με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Πάντως, οι βροχές των τελευταίων ημερών σκόρπισαν αισιοδοξία καθώς αρκετοί χρήστες του διαδικτύου γέμισαν τους λογαριασμούς τους με βίντεο και φωτογραφίες από ποταμούς και φράγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα εκεί που παρατηρείτο μεγάλη ροή νερού, αρκετοί χρήστες επισήμαιναν το γεγονός εκφράζοντας αισιοδοξία αλλά και ικανοποίηση. Αντίστοιχες φωτογραφίες ανέβαζαν και από το λευκό σκηνικό που στήθηκε στο Τρόοδος.