Ανεπάρκεια, αδράνεια και σύγχυση του ρόλου των πάντων μπροστά στο έγκλημα της εμπορίας προσώπων, ενόψει των όσων ανέδειξε βίντεο του Channel 4 για σεξουαλική παρενόχληση Βρετανίδων καθώς και για παράνομες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Αγία Νάπα, καταγγέλθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Όπως διεφάνη κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγιναν μπαλάκι οι ευθύνες για τη διαχείριση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων μεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης. «Δεν έπρεπε η εμπορία προσώπων να πάει στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης», υπογράμμισε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ξεκαθαρίζοντας πως θα επανεξεταστεί το θέμα του συντονισμού και πως θα κληθούν, προσεχώς, στη Βουλή ο υφυπουργός Μετανάστευσης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εξάλλου, βουλευτές και άλλοι συμμετέχοντες, πέταξαν την καυτή πατάτα στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας να αναλάβει τον συντονισμό.

Το υφυπουργείο Μετανάστευσης είναι συντονιστής και δεν έχει καμία δράση σε σχέση με την εμπορία προσώπων, επεσήμανε η λειτουργός του Ξένια Γεωργιάδη και πρόσθεσε: «Δεν κάνουμε τίποτα για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε δράση», υποδεικνύοντας πως η Αστυνομία έχει τον βασικότερο ρόλο.

Λαμβάνοντας το λόγο ο νομικός λειτουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης Σπύρος Γιαλλουρίδης, σημείωσε ότι συμμετέχουν στην πολυθεματική για την εμπορία προσώπων.

Σε ερώτηση για το αν έπρεπε να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης το ζήτημα της εμπορίας, τόσο η Αστυνομία όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αρνήθηκαν να τοποθετηθούν, αναφέροντας πως είναι πολιτικό ζήτημα.

Με παρέμβασή της, η βουλεύτρια Ρίτα Σούπερμαν, επεσήμανε πως «η εμπορία είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η μετανάστευση είναι ένας επιπλέον παράγοντας ευαλωτότητας». Ήταν σοβαρό σφάλμα, επεσήμανε, ότι το θέμα αυτό έφυγε τις αρμοδιότητες του υπουργείου Εσωτερικών και αντί να πάει στο υπουργείο Δικαιοσύνης, πήγε στο υφυπουργείο Μετανάστευσης. «Μόνο στην Τουρκία η εμπορία προσώπων υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης», επεσήμανε και υπογράμμισε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ήθελε να αναλάβει.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε σε αυτό το σημείο πως πρέπει να απαντήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης για την εμπορία και υπό τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια της συζήτησης και λαμβάνοντας τον λόγο η Χριστίνα Μιτίδου, εκ μέρους του υπουργείου Εργασίας, επανέλαβε τη θέση ότι δεν είναι αρμόδιοι για την εμπορία προσώπων, αναγκάζοντας την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ετοιμάσει επιστολή ζητώντας απαντήσεις σε σχέση με επιθεωρήσεις που έγιναν από λειτουργούς εργασίας πριν το βίντεο, αλλά και μετά το βίντεο.

Το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σημείωσε πως δεν έλαβε καμία καταγγελία.

30 άτομα καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια

Συνολικά 30 άτομα καταδικάστηκαν σε διάρκεια 5 χρόνων σε σχέση με υποθέσεις εμπορίας προσώπων για σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση, ανέφερε ο βοηθός διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος της Αστυνομίας, Ανδρέας Αναστασιάδης, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως έγιναν πάρα πολύ έλεγχοι σε υποστατικά στην Αγία Νάπα.

Το 2022, είπε, πραγματοποιήθηκαν 26 επιχειρήσεις παγκυπρίως, το 2023 έγιναν 37, το 2024 έγιναν 33 και το 2025 έγιναν 18.

Από το 2021 μέχρι σήμερα καταδικάστηκαν 30 πρόσωπα, ενώ εκκρεμούν ακόμη 30 υποθέσεις στο δικαστήριο.

Επιπλέον, είπε, τρεις φορές το χρόνο πραγματοποιούν και δράσεις με τη Europol, ενώ συνεργάζονται και με άλλους φορείς.

Σε σχέση με το επίμαχο βίντεο του Channel 4, ανέφερε πως έλαβαν μεγάλο αριθμό καταθέσεων. «Γίνεται σοβαρή δουλειά, έχουμε εμπλέξει Interpol, Europol, Ηλεκτρονικό Έγκλημα και Τμήμα Εμπορίας Προσώπων. Εργάζονται όλοι με πάσα σοβαρότητα», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττος, σημείωσε σε σχέση με το επίμαχο βίντεο πως αναμένουν τα αποτελέσματα από τις έρευνες που γίνονται για τα υποστατικά που αναφέρονται. Ωστόσο, είπε, επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

«Έχουμε καθημερινά 45.000 τουρίστες και εργοδοτούνται πέραν των 10.000 ατόμων. Δεν μας τιμούν τέτοια περιστατικά, όμως είναι μεμονωμένα», τόνισε.

Από την πλευρά μας, πρόσθεσε, όσο είμασταν υπεύθυνοι διενεργούσαμε έρευνες μετά από καταγγελίες σε σχέση με τις συνθήκες διαμονής εργαζομένων.

Είπε, επίσης, ότι ιστοσελίδες με έδρα την Ολλανδία βγάζουν αγγελίες που υπόσχονται εργασία και κρεβάτι –όχι δωμάτιο- για διαμονή. «Αυτά τα περιστατικά έχουν να κάνουν και με τη νυχτερινή ζωή και άλλες καταγγελίες, όπως για ηχορύπανση».

Κατσάδα στην Επίτροπο Ισότητας

Κριτική για την στάση του γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, ασκήθηκε από τους βουλευτές για την απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης σε σχέση με το βίντεο.

Εκ μέρους του γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας, ο λειτουργός Ανδρέας Μισός, ανέφερε πως η Επίτροπος καταδικάζει οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής ή εργασιακής εκμετάλλευσής. Ο λειτουργός, σημείωσε πως η Επίτροπός απουσιάζει το εξωτερικό, προκαλώντας την αντίδραση βουλευτών ότι δεν έχει συμμετάσχει η ίδια σε καμία συνεδρίαση εδώ και πολλούς μήνες.

Η κ. Χαραλαμπίδου, είπε ακόμη πως όφειλε να καλέσει την Αστυνομία και τους αρμοδίους μετά την προβολή του βίντεο. Όφειλε, επίσης είπε, να ετοιμάσει μια έκθεση. Ωστόσο, ο κ. Μισός απάντησε πως θα επρόκειτο για ευχολόγιο, καθώς δεν έχει η Τζόζη Χριστοδούλου θεσμικό ρόλο.

«Έχει επιλεκτική ευαισθησία η Επίτροπος», υπογράμμισε η κ. Χαλαμπίδου και ρώτησε «η Επίτροπός τι έκανε; Μια παρέμβαση; Μια τοποθέτηση;», με τον λειτουργό να ανταποκρίνεται: «Δεν έχω απάντηση» και την κ. Χαραλαμπίδου να αποκρίνεται «άρα δεν έκανε τίποτα».

Διαμαρτύρονται οι οργανώσεις για τις συνεδρίες πολυθεματικής

Το ζήτημα την εμπορίας προσώπων τυγχάνει διαχείρισης μέσω πολυθεματικής, υπό το συντονισμό του Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Ωστόσο, σημειώθηκε πως έχουν πραγματοποιηθεί λίγες συνελεύσεις. Συγκεκριμένα, έγιναν τρεις συναντήσεις το 2024 και μία το 2025, περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου, όπου συζήτησαν το εναρμονιστικό νομοσχέδιο.

Η πρόεδρος της οργάνωσης Cyprus Stop Trafficking, Παρασκευή Τζέου, κατήγγειλλε ότι δεν κληθήκαν σε συνεδρίαση της πολυθεματικής και πρόσθεσε πως έλαβαν απάντηση από το υφυπουργείο Μετανάστευσης πως έπρεπε να συμμετάσχουν και άλλες οργανώσεις και γι’ αυτό αποκλείστηκαν.

Η ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Step Up Stop Slavery, Κατερίνα Στεφάνου, ανέφερε πως δεν προσκλήθηκαν τον Δεκέμβριο στην πολυθεματική.