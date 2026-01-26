«H Αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως τα στοιχεία και να προχωρήσουν με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, χωρίς εκπτώσεις, καθυστερήσεις ή εξαιρέσεις», αναφέρει το Κίνημα ΠΟΓΟ, σε σχέση με τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες κατά του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνος Φαίδωνος, για ξυλοδαρμό της συζύγου του.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το τελευταίο διάστημα προκαλούν έντονη ανησυχία και προβληματισμό στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν περιπτώσεις έμφυλης βίας. Σε κάποιες από αυτές φέρεται να εμπλέκεται συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η έμφυλη βία είναι ένα ζήτημα με σοβαρές προεκτάσεις, και ως εκ τούτου, οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε τη μέγιστη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την περαιτέρω έκθεση και εργαλειοποίηση των εμπλεκομένων, και να σεβαστούμε πρωτίστως τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των θυμάτων.

Την ίδια στιγμή, είναι ξεκάθαρο ότι η Αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως τα στοιχεία και να προχωρήσουν με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, χωρίς εκπτώσεις, καθυστερήσεις ή εξαιρέσεις.

Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ατομική υπόθεση. Δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα. Είναι κοινωνικό και βαθιά πολιτικό πρόβλημα, που απαιτεί ουσιαστική κρατική παρέμβαση, πρόληψη, προστασία και λογοδοσία. Το κράτος έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, με πράξεις και όχι με λόγια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι θεσμοί, τα κόμματα και η κυβέρνηση έχουν αυξημένο καθήκον να δίνουν το παράδειγμα στην κοινωνία. Περιστατικά βίας και κακοποίησης δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά, συγκαλυπτόμενα ή σχετικοποιημένα, ανεξαρτήτως θέσης, ιδιότητας ή πολιτικής ταυτότητας των εμπλεκομένων.

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ επαναλαμβάνει τη σταθερή του θέση: μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών, πλήρης διερεύνηση κάθε καταγγελίας και ουσιαστική προστασία των θυμάτων. Η συγκαλυψη και η ανοχή δεν είναι επιλογή.