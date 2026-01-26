Στην αποκάλυψη ότι στο παρελθόν είχαν περιέλθει ενώπιον της Αστυνομίας πληροφορίες που αφορούσαν φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, προχώρησε ο πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα, ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε ορθή την απόφαση της Αστυνομίας να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα, σημειώνοντας ωστόσο, ότι, κατά την άποψή του, αυτή έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωτρίτερα. «Πολύ καλά έχει κάνει η Αστυνομία. Έχει αργήσει ίσως», είπε. Όπως ανέφερε, αντίστοιχες πληροφορίες είχαν φτάσει στην Αστυνομία ήδη από την περίοδο 2018–2019.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τότε είχε διενεργηθεί προκαταρκτική διερεύνηση, ωστόσο, τα στοιχεία κρίθηκαν ανεπαρκή, καθώς, όπως είπε, ζητήθηκε από αρκετά πρόσωπα να δώσουν καταθέσεις, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση. «Τα στοιχεία ήταν ελλιπή. Είχε γίνει μια έρευνα. Είχαν ζητηθεί από αρκετά άτομα να δοθούν καταθέσεις, δυστυχώς, δεν ήθελαν να δώσουν», είπε.

Ο πρώην Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε ότι ο φάκελος της υπόθεσης είχε στη συνέχεια διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, η οποία, λόγω της έλλειψης μαρτυρίας, είχε δώσει οδηγίες να μην προχωρήσει περαιτέρω η υπόθεση. «Είναι κάτι που γνωρίζω και ως εκ τούτου, επανέρχεται το θέμα, με προφανώς περισσότερα στοιχεία, παρουσιάστηκαν διάφορα χαρτιά», σημείωσε.

Ερωτηθείς για την ιατρική γνωμάτευση που δημοσιοποιήθηκε από την “Annie Alexoui”, ο κ. Μιχαηλίδης διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο, όμως, αποτελεί μορφή μαρτυρίας. «Δεν θα το χαρακτηρίσω αδιάσειστο στοιχείο αλλά είναι μια μαρτυρία. Στα χαρτιά υπάρχουν ονόματα, για παράδειγμα ποιος έκανε τις ακτινογραφίες ή ποιος έκανε την γνωμάτευση, και θα ληφθούν καταθέσεις».

Δείτε τις δηλώσεις του: