Το προσωπικό, της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας, πραγματοποιώντας περιπολίες και ασκήσεις σε όλη την έκταση της Κυπριακής ΑΟΖ.

Την Τρίτη (20/01) τα πλοία ΠΑΘ Ιωαννίδης και ΠΓΥ Αλάσσια της Εθνικής Φρουράς, πραγματοποίησαν κοινή άσκηση με το ισραηλινό Ναυτικό, με την επωνυμία «CYP/ISR-01/2026».

Ο αντικειμενικός σκοπός της Άσκησης, ήταν προαγωγή της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο δυνάμεων, ενώ οι ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν, περιλάμβαναν σενάρια τακτικών κινήσεων, προχωρητικών ελιγμών και σχηματισμών. Κατά την άσκηση, εξετάστηκαν επίσης διαδικασίες ελέγχου υπόπτου πλοίου, επικοινωνία με την χρήση σημαιών, ανταλλαγή Αξιωματικών συνδέσμων και ομάδων Υγειονομικού εν πλω.

Δραστηριότητες τέτοιας φύσης, είναι ιδιαίτερα επωφελής καθώς παρέχουν την δυνατότητα εξέτασης σημαντικών σεναρίων σε πραγματικές συνθήκες εν πλω. Η συνεκπαίδευση με το Ισραήλ, εντάσσεται στις δράσεις που περιλαμβάνουν τα προγράμματα Αμυντικής Συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς

