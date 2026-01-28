Το Cyprus Peloponnese Wine Festival επιστρέφει δυναμικά στη Λεμεσό, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη ταυτότητα και τη δυναμική του κρασιού της Πελοποννήσου.

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στο Carob Mill, 25 επιλεγμένα οινοποιεία από τον μεγαλύτερο αμπελώνα της Ελλάδας δίνουν ραντεβού με επαγγελματίες του κρασιού, εκπροσώπους της εστίασης, δημοσιογράφους και οινόφιλους, σε μια ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στην ποιότητα, το terroir και τη σύγχρονη ελληνική οινική δημιουργία.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ΠΟΠ και ΠΓΕ κρασιά από διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου, εμβληματικές ελληνικές ποικιλίες, αλλά και σύγχρονες οινοποιητικές εκφράσεις που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα, το υψόμετρο και το μικροκλίμα κάθε περιοχής.

Masterclass με τον Σωτήρη Νεοφυτίδη, MS

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί masterclass με εισηγητή τον μοναδικό Master Sommelier της Κύπρου, Σωτήρη Νεοφυτίδη MS.

Το masterclass θα είναι κατόπιν πρόσκλησης και απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κρασιού, προσφέροντας μια εις βάθος προσέγγιση στο κρασί της Πελοποννήσου μέσα από τη διεθνή εμπειρία και την οπτική ενός κορυφαίου επαγγελματία του χώρου.

Signature Picks – Open Tasting by Sotiris Neofytidis MS

Από τις 14:00, θα πραγματοποιηθεί παράλληλη δράση με τίτλο “Signature Picks – Open Tasting by Sotiris Neofytidis MS”. Πρόκειται για μια ελεύθερη γευσιγνωσία κρασιών επιλεγμένων από τον Σωτήρη Νεοφυτίδη, ετικετών που αποτελούν σήμα κατατεθέν τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τον πελοποννησιακό αμπελώνα. Η εμπειρία θα πραγματοποιείται σε free tasting format, με την καθοδήγηση επαγγελματιών οινοχόων. Απευθύνεται σε οινόφιλους και επαγγελματίες.

Το Cyprus Peloponnese Wine Festival αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη σύγχρονη εικόνα του ελληνικού κρασιού, να έρθουν σε άμεση επαφή με οινοποιούς και να παρακολουθήσουν τις τάσεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οινοποιίας.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Χώρος: Carob Mill, Λεμεσός

Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες κεντρικής εκδήλωσης: 12:00 – 20:00

Παράλληλη δράση “Signature Picks”: 14:00 – 20:00

Εισιτήρια

10€ προαγορά έως 30 Ιανουαρίου

12€ από 31 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουαρίου

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festival/peloponnese-wine-festival-cyprus-2026/

Διοργάνωση

Vinnovation & Winetuned για λογαριασμό της

Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ)