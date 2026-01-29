Ενώπιον μιας πρωτοφανούς οικονομικής απειλής βρίσκονται εκατοντάδες αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και πολίτες που διαθέτουν πηγές άρδευσης, καθώς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) άρχισε την αποστολή επιστολών με τις οποίες αξιώνει την αναδρομική καταβολή τελών περιβάλλοντος και πόρου για τη χρήση νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις και άλλες πηγές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αγροτικών οργανώσεων, οι οποίες με κοινή επιστολή τους προς την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης, κάνοντας λόγο για εξοντωτικές χρεώσεις σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται ανάγλυφα σε έγγραφα που έχει εξασφαλίσει ο «Φ». Σε μία από τις περιπτώσεις, το ΤΑΥ ζητά από εταιρεία το αστρονομικό ποσό των €110.567,03. Το ποσό αυτό αφορά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2017 έως και το 2024, με το Τμήμα να δίνει διορία εξόφλησης μόλις 90 ημερών (μέχρι τις 7 Απριλίου 2026), προειδοποιώντας μάλιστα με τόκους υπερημερίας.

Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς τελών ύδατος (ΚΔΠ 48/2017), το τέλος καθορίζεται σε €0,01 ανά κυβικό μέτρο (€0,01/m³).

Ο κανονισμός 9, αναφέρεται χαρακτηριστικά σε όσους διαθέτουν άδειες υδροληψίας για:

• Ιδιωτικές γεωτρήσεις

• Φυσικές πηγές

• Ποταμούς

Οι προαναφερθέντες θα πρέπει πλέον να αναμένουν ότι θα τους ζητηθεί να πληρώσουν για κάθε χρόνο αναδρομικά, με βάση την καταγεγραμμένη κατανάλωση ή, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μετρητής, με βάση υπολογισμούς που ορίζει ο διευθυντής του ΤΑΥ. Ως ημερομηνία έναρξης της τιμολόγησης καθορίστηκε η 10η Αυγούστου 2017.

Στην επιστολή τους, οι αγροτικές οργανώσεις τονίζουν ότι η επιβολή αυτού του χαρατσιού το 2026, με αναδρομική ισχύ εννέα ετών, είναι απαράδεκτη.

Οι οργανώσεις ζητούν επείγουσα συνάντηση με την υπουργό Γεωργίας για συζήτηση αυτού του πολύ σοβαρού θέματος, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει πολιτική παρέμβαση, πολλοί παραγωγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο και κίνδυνο παύσης των εργασιών τους.