Οι χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα αυξάνουν τις ανάγκες θέρμανσης στο σπίτι μας. Αυτό βεβαίως, ανεβάζει και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Με απλές κινήσεις, όμως, μπορούμε να κρατήσουμε το σπίτι μας ζεστό, περιορίζοντας έτσι και την κατανάλωση ενέργειας. Ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε, σε παράθυρα, πόρτες αλλά και στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού μας στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί.
Απλές κινήσεις για να κρατήσουμε το σπίτι ζεστό και να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας (δείτε το σύντομο βίντεο)
