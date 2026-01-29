Το Κακουργιοδικείο Πάφου ανέβαλε σήμερα για τις 30 Μαρτίου την έναρξη της δίκης για φόνο εκ προμελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου, το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 στα Κονιά, με κατηγορούμενο 58χρονο ελληνοκύπριο.

Την αναβολή αιτήθηκε η υπεράσπιση του κατηγορούμενου αναφέροντας ότι εκκρεμεί η παράδοση μαρτυρικού υλικού από την Κατηγορούσα Αρχή και ζήτησε περαιτέρω χρόνο για μελέτη του φακέλου. Στο αίτημα δεν έφερε ένσταση η κατηγορούσα αρχή. Κατόπιν τούτου, το Κακουργιοδικείο διέταξε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την 30η Μαρτίου, οπότε και αναμένεται ο κατηγορούμενος να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η σημερινή διαδικασία άρχισε σε μια αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη και ο 58χρονος μεταφέρθηκε στην Πάφο από τις Κεντρικές Φυλακές υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Θυμίζουμε ότι το κατηγορητήριο κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στις 5 Δεκεμβρίου από την κατηγορούσα αρχή μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και το πράσινο φως από τη Νομική Υπηρεσία. Το επαρχιακό δικαστήριο παρέπεμψε τον 58χρονο κατηγορούμενο στο Κακουργιοδικείο με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τις επόμενες μέρες του πρωτοφανούς σε βαναυσότητα φονικού της 19ης Νοεμβρίου στα Κονιά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου. Προσάγοντας τον 58χρονο στο δικαστήριο η Αστυνομία παρέθεσε συγκλονιστικές λεπτομέρειες που κόβουν την ανάσα για όσα έγιναν την επίμαχη περίοδο.

Πέραν της σημαντικής εξέλιξης της παραδοχής του 58χρονου για την εμπλοκή του στον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, την αναφορά του σε μη προσχεδιασμένη ενέργεια και στην «κακή την ώρα», καθώς και στη λύπη που φέρεται να εξέφρασε ανακρινόμενος για την τραγική κατάληξη του επεισοδίου, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας παρέθεσε σειρά σοβαρότατων λεπτομερειών αναφορικά με τα όσα διαδραματίσθηκαν το βράδυ της συγκεκριμένης μέρας έξω από το περίπτερο στην κεντρική οδό των Κονιών.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ότι από το κλειστό κύκλωμα που έχει εγκατεστημένο το περίπτερο στον εξωτερικό του χώρο, φαίνεται στις 6:16 το απόγευμα της μοιραίας μέρας το θύμα να σταθμεύει το όχημα του έξω από το περίπτερο, στην κύρια πρόσοψη του και να παραμένει στην θέση του οδηγού μιλώντας στο κινητό του. Τέσσερα λεπτά αργότερα εμφανίζεται πεζός άντρας να πλησιάζει το όχημα, να ανοίγει με βία την πόρτα του οδηγού, και να αρπάζει το θύμα από τον δεξιό του ώμο. Το θύμα προσπάθησε να αντισταθεί και ο άντρας φαίνεται να τον χτυπά στο λαιμό, με αντικείμενο που κρατούσε στο χέρι του.

Ακολούθως στο οπτικό υλικό, ανέφερε ο αστυνομικός εκπρόσωπος, φαίνεται ο δράστης της επίθεσης να μεταβαίνει στο πίσω μέρος του περιπτέρου και να πλένει τα χέρια του σε εξωτερικό νεροχύτη. Την ίδια ώρα, το θύμα βγήκε από το όχημα τραυματισμένο, μπήκε στην είσοδο του περιπτέρου και σωριάστηκε στο έδαφος. Στο κύκλωμα φαίνεται ο δράστης της επίθεσης μετά το πλύσιμο των χεριών του, να εισέρχεται και αυτός από την πίσω πόρτα στο περίπτερο, να βλέπει το αιμόφυρτο θύμα και να εγκαταλείπει πεζός τη σκηνή.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανακοίνωσε επίσης στο δικαστήριο ότι η υπάλληλος του περιπτέρου την επίμαχη περίοδο, αναγνώρισε όταν κλήθηκε στην Αστυνομία τον 58χρονο ύποπτο ως το πρόσωπο που φαίνεται να προβαίνει στα γεγονότα αυτά. Επιπρόσθετα, η Αστυνομία ανέφερε σήμερα ότι κατέχει και δεύτερη γραπτή μαρτυρία από πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή ότι είδε τον φερόμενο ως δράστη να λέει στο θύμα ότι τον προειδοποίησε να μην ενοχλεί την κόρη του και τον 26χρονο να του απαντά ότι δεν την ενοχλεί.

Ο μάρτυρας αυτός κατέθεσε επίσης ότι άκουσε τον φερόμενο ως δράστη να προτρέπει τον νεαρό να πάει γρήγορα νοσοκομείο γιατί, κατά την έκφραση του 58χρονου, έχανε πολύ αίμα.

Τρίτη μαρτυρία που αναφέρθηκε στο δικαστήριο ότι κατέχει η Αστυνομία, είναι αυτή του προσώπου με το οποίο το θύμα μιλούσε την ώρα εκείνη στο κινητό. Ο μάρτυρας αυτός κατέθεσε ότι κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, άκουσε μια αντρική φωνή να απειλεί τον 26χρονο ότι αν ξαναπειράξει την κόρη του θα τον σκοτώσει.