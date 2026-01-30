Αναβρασμός επικρατεί στη Λάρνακα, λόγω εξελίξεων που έχουν σχέση με τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας. Τις δύο υποδομές, όπως είναι γνωστό, διαχειρίζεται το κράτος από τον Μάιο του 2024, μετά τον τερματισμό της σύμβασης της Kition Ocean Holdings για τη δήθεν επένδυση του €1,2 δισ.

Έκτοτε το κράτος εξήγγειλε τρία έργα €30 εκατ. στη μαρίνα και ανέθεσε στο Υπερταμείο της Ελλάδας τη διενέργεια μελέτης, που θα καθορίσει τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας, καθώς και του χερσαίου χώρου της περιοχής. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε (χωρίς τα οικονομικά στοιχεία) και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» προκρίνει τον διαχωρισμό του έργου, κάτι που είχαν ζητήσει δημόσια και φορείς της Λάρνακας.

Ωστόσο, στο προσκήνιο επανήλθε, για δεύτερη φορά, πρόταση της Prosperity Group CY, μετόχου της Kition, που υποστηρίζει πως μπορεί να ξεκινήσει αμέσως ενιαία ανάπτυξη των δύο υποδομών, με βάση τα σχέδια της τέως αναδόχου. Σημειώνεται πως η εταιρεία κατείχε το 20% της Kition, ενώ το υπόλοιπο 80% ανήκε στην Arroundtown. Η Prosperity, μάλιστα, ξεκίνησε μεγάλη καμπάνια για να προωθήσει την πρότασή της, συλλέγοντας διαδικτυακά και υπογραφές, με τον ΔΗΣΥ, μέσω ανακοίνωσης στις 19 Ιανουαρίου, να ζητά εξέτασή της και να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητη αδράνεια. «Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, καλούμε τις Δημοτικές Αρχές και την Κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα με την λεπτομερή εξέταση προτάσεων για αναβίωση του έργου, με στόχο την υλοποίηση μιας μείζονος σημασίας ανάπτυξης για την Λάρνακα αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο», αναφερόταν στην ανακοίνωση. Παράλληλα, τέσσερα δικηγορικά γραφεία, τρία on line media και τρεις επιχειρήσεις της Λάρνακας προγραμματίζουν εκδήλωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 16:00, στην Πλατεία Ευρώπης ζητώντας, όπως αναφέρουν, την εξέταση των προτάσεων για αναβίωση του έργου.

Μιλώντας στον «Φ» ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος θα έχει σήμερα συνάντηση για το θέμα με τον δήμαρχο και άλλους φορείς της Λάρνακας, ξεκαθάρισε πως αναμένεται γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία για την πρόταση της Prosperity. «Εμείς καθηκόντως προωθήσαμε την πρόταση στη Νομική Υπηρεσία, που θα γνωματεύσει κατά πόσον αυτό που ζητείται είναι νόμιμο. Εάν είναι νόμιμο τότε θα αξιολογήσουμε το αίτημα. Την προηγούμενη φορά η Prosperity ζήτησε ν’ αναλάβει τη σύμβαση της Kition και η Νομική Υπηρεσία είχε γνωματεύσει πως δεν μπορεί ν’ αξιολογηθεί αυτό το αίτημα, επειδή ο αιτητής δεν ήταν ο ανάδοχος. Αυτή τη φορά επανήλθε αίτημα από την Prosperity, αλλά με έναν ισχυρισμό ότι έχει δικαίωμα ν’ αγοράσει τις μετοχές της Kition. Εμείς ως Υπουργείο ακούμε τους πάντες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το λιμάνι και τη μαρίνα», σημείωσε, τονίζοντας πως η μελέτη του Υπερταμείου θα καταδείξει ποια είναι η ιδανική ανάπτυξη για τις δύο υποδομές.

Το 2026 θα είναι πάντως, όπως όλα δείχνουν, χρονιά αποφάσεων για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, με δεδομένο πως παραδόθηκε το πρώτο μέρος της μελέτης του Υπερταμείου. «Σε αυτή τη φάση μας δίνουν τις επιλογές που εισηγούνται, εμείς θα διαλέξουμε προτάσεις και μετά θ’ ακολουθήσει οικονομική μελέτη», σημείωσε ο κ. Βαφεάδης, υποδεικνύοντας πως ξεκινά παράλληλα και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Λάρνακας. «Μετά τον τερματισμό της σύμβασης μας λέχθηκε πως δεν πρέπει να είναι ενιαία η ανάπτυξη. Πρέπει ν’ αποφασιστεί τι πρέπει να γίνει και στον χώρο πέριξ του λιμανιού και της μαρίνας», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, παρουσιάζει νέες καθυστερήσεις η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη δημιουργία Ναυτικού Ομίλου στη μαρίνα, αφού το PCN (Σημείωμα Έργου) κόλλησε στο Υπουργείο Οικονομικών και χωρίς αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η Μελέτη Βιωσιμότητας. Κληθείς ν’ αναφέρει πότε θα προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως «έλπιζα πως δεν θα μας έπαιρνε τόσο χρόνο». Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση πως θα χρειαστούν ακόμη δύο με τρεις μήνες.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Prosperity Group

Η πρόταση της Prosperity Group στηρίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε η εταιρεία στον «Φ», σε νομική γνωμάτευση «παγκοσμίου φήμης νομικού οίκου», στη βάση της οποίας «επιτρέπεται νομικά η αναβίωση της συμφωνίας παραχώρησης εφόσον και τα δύο μέρη συμφωνούν».

Το έργο αποτελείται από τέσσερις φάσεις, με την εταιρεία να δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως την πρώτη, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει νέο οδικό δίκτυο, yacht club στη μαρίνα και επέκτασή της ώστε να φιλοξενεί 650 σκάφη. Σ’ ό,τι αφορά στο λιμάνι προνοείται νέο τερματικό επιβατών για εξυπηρέτηση μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και νέο κτήριο για τις κυβερνητικές υπηρεσίες. «Νοείται ότι η ολοκλήρωση των επόμενων φάσεων του έργου, όπως η δημιουργία πανεπιστημιακών μονάδων, νέων χώρων αναψυχής, ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και άλλων εμπορικών και οικιστικών χρήσεων θα ακολουθήσει», αναφέρει η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία υποστηρίζει πως θα καταθέσει όλες τις απαιτούμενες εγγυητικές εντός τριών εβδομάδων από την υπογραφή της συμφωνίας αναβίωσης. «Στην πρόταση μας δηλώνεται επίσης η ετοιμότητά μας να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ανάληψης όλων των εργασιών για τη διαχείριση του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αναβίωσης της συμφωνίας (takeover)». Σημειώνει, επίσης, πως επειδή πριν τον τερματισμό της σύμβασης παραχώρησης είχαν εκδοθεί όλες οι αναγκαίες άδειες, θα είναι σε θέση εντός 10 μηνών να ξεκινήσει τις κατασκευαστικές εργασίες της πρώτης φάσης.

«Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές ότι ο μόνος χρόνος καθυστέρησης για την ολοκλήρωση του έργου είναι η περίοδος του ενάμιση χρόνου που έχει παρέλθει από τον τερματισμό μέχρι σήμερα. Προκύπτει από τα πιο πάνω ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση για επανασχηματισμό ή κατακερματισμό του έργου, που προτείνεται από την κυβέρνηση και τις τοπικές Αρχές, συνεπάγεται τεράστια χρονική καθυστέρηση, αφού θα χρειαστούν επτά και πλέον χρόνια για τις μελέτες, τον νέο σχεδιασμό και την αδειοδότηση των εν λόγω προτάσεων», αναφέρει η Prosperity, υποστηρίζοντας πως μέσω της αναβίωσης του έργου θα προκύψουν πέραν των 1000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και πέραν των 5.000 θέσεων μετά την ολοκλήρωσή του. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για δημιουργία πανεπιστημιακών μονάδων για φοίτηση πέραν των 5.000 φοιτητών και για εγκατάσταση 8.000-10.000 ατόμων στην περιοχή.

Συνέρχεται εκτάκτως η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας

Λόγω των εξελίξεων συνέρχεται εκτάκτως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας για να λάβει αποφάσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση της Prosperity ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε πως οι φορείς της πόλης περιμένουν ν’ αξιολογηθεί νομικά και οικονομικά από το Υπουργείο Μεταφορών. «Εμείς δεν γνωρίζουμε τα οικονομικά στοιχεία της πρότασης και θα ζητήσουμε γραπτή ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας δρ. Νάκης Αντωνίου, υπέδειξε πως η μπάλα είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης. «Περιμένουμε τη θέση της κυβέρνησης. Εάν πει πως πρέπει να συνεχιστεί το έργο από εκεί που έμεινε θα συνέλθουμε ως ΕΒΕΛ για ν’ αποφασίσουμε».

Στην πόλη, πάντως, υπάρχουν πολλές φωνές που προκρίνουν ήπια ανάπτυξη στις δύο υποδομές, υποστηρίζοντας πως έτσι θα διαφυλαχθεί ο οικογενειακός και ανθρώπινος χαρακτήρας της Λάρνακας. Πολλοί διερωτώνται, μάλιστα, εάν είναι οικονομικά βιώσιμο ένα έργο για το οποίο υπήρξε δημόσια παραδοχή από κάποιους πως δεν σχεδιάστηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Λάρνακας, αλλά είχε σχέση με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων που ήταν τότε σε ισχύ.