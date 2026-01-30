Αντεπιτίθεται η πλευρά Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο και τον Αρχιεπίσκοπο σε σχέση με όσα λαμβάνουν χώρα γύρω την παύση του τέως Μητροπολίτη Πάφου, με πιο πρόσφατη εξέλιξη την απομάκρυνσή του από κελί της Μητρόπολης, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των ενεργειών τους.

Ο δικηγόρος του Τυχικού, Ειρηναίος Αντωνίου Γιακουμάκης, μιλώντας στο στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», αναφέρθηκε σε σοβαρές παραβιάσεις των Ιερών Κανόνων και του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, από τις 22 Μαΐου και μετά όπου αποφασίστηκε από την Ιερά Σύνοδο η παύση του Τυχικού από Μητροπολίτης, δεν ακολουθήθηκε καμία νομικά και κανονικά θεσμοθετημένη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρακάμφθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και συνεπώς καθιστά τις όποιες αποφάσεις μη συνταγματικά ανεκτές στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Γιακουμάκης μίλησε και για την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία όπως είπε, διαπίστωσε σοβαρές παραλείψεις στη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Ιερά Σύνοδο.

Όσον αφορά στην ποινή της αργίας του Τυχικού όπως έγινε από την Ιερά Σύνοδο, σημείωσε ότι ο τέως Μητροπολίτης δεν είχε ουσιαστική δυνατότητα άμυνας, δεν είχε μάρτυρες, δεν είχε αποδεικτικά μέσα και σαφές κατηγορητήριο.