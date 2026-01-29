Οξύνεται σε μεγάλο βαθμό πλέον η διαφορά μεταξύ Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτη τέως Πάφου Τυχικού. Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου με σημερινή του επιστολή προς τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου, που αποκαλύπτει το philenews, καταλογίζει στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο αυθαίρετες ενέργειες και προειδοποιεί με λήψη νομικών μέτρων.

Η αναφορά Τυχικού αφορά στην προειδοποίηση του Αρχιεπισκόπου ότι αν μέχρι σήμερα ο Επίσκοπος Τυχικός δεν παραδώσει τα κλειδιά των χώρων που εξακολουθεί να διατηρεί στη Μητρόπολη Πάφου, θα κληθεί να επέμβει η Αστυνομία. Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου αναφέρει στη σημερινή του επιστολή ότι τυχόν υλοποίηση τέτοιας ενέργειας θα αποτελούσε αυθαίρετη ενέργεια εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου και της Αστυνομίας, διότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς δικαστική απόφαση ή διάταγμα.

Ωστόσο, τονίζει ο κ. Τυχικός, για την προστασία των εκκλησιαστικών θεσμών από άκαιρες ενέργειες που δεν συντρέχουν με την αρμοδιότητα του Αρχιεπισκόπου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοινώνει προς τον Κύπρου Γεώργιο ότι τα κλειδιά του δωματίου και του γραφείου που κατείχε στον όροφο της Μητρόπολης Πάφου ευρίσκονται πάνω στις θύρες τους, ότι δεν τα χρησιμοποιεί και ότι δεν έχει προσωπικά του αντικείμενα εντός των χώρων αυτών.

«Παραμένω σε δωμάτιο του εξωτερικού χώρου που βλέπει στον κήπο της Μητρόπολης, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό χώρο διαμονής και κατοικίας μου από τον Μάιο του 2025 και εντεύθεν», τονίζει στην επιστολή του.