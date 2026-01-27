Ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός, όχι μόνο δεν παρέδωσε τα κλειδιά της Μητρόπολης Πάφου, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρησιμοποιεί για να εισέρχεται στο κτήριο από την πίσω πόρτα. Ο κ. Τυχικός έχει κλειδιά της κουζίνας, του πρώην γραφείου και του δωματίου του και παρόλον ότι αναμενόταν να τα παραδώσει στον Τοποτηρητή του Θρόνου (Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο) δεν το έπραξε.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Μητρόπολης, εξακολουθεί να κοιμάται εκεί και γενικά συμπεριφέρεται ωσάν να μην έχει καταδικαστεί σε αργία. Εκτιμάται, ότι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του με βάση την οποία επιδιώκει να αμφισβητήσει (ενώπιον της Δικαιοσύνης) την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει έκπτωτο αλλά και σε αργία.

Εκκλησιαστικές πηγές, με τις οποίες επικοινώνησε το philenews, ανέφεραν πως, υπό κανονικές συνθήκες, ο Τυχικός μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει σε αργία, όφειλε να παραδώσει τα κλειδιά και να μην επισκέπτεται την Μητρόπολη Πάφου.

Οι ίδιες πηγές αμφιβάλλουν ακόμη και ως προς το κατά πόσον το Πατριαρχείο θα ασχοληθεί ξανά σοβαρά με την υπόθεση Τυχικού. Αξίζει να σημειωθεί, πως ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων, o κ. Τυχικός δεν αμφισβήτησε μόνο την απόφαση της Ιεράς Συνόδου αλλά και την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο οποίο κατέφυγε ξανά, κάτι το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τους στόχους του. Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα το Ανώτατο απέρριψε σχετικό αίτημά του να προσβάλει την απόφαση με την οποία ετέθη σε αργία, θεωρώντας ότι κινήθηκε εκπρόθεσμα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ θεωρείται σχεδόν αδύνατο να εξασφαλίσει θετική απόφαση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η προσφυγή του (το νέο έκκλητο που υπέβαλε) πρωταρχικό στόχο έχει να εξασφαλίσει την οποιαδήποτε απόφαση ακόμη και αρνητική. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, θα χρησιμοποιήσει τη νέα απόφαση προκειμένου να προσφύγει εμπρόθεσμα (αυτή τη φορά) ενώπιον του Ανωτάτου με σκοπό να αμφισβητήσει την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον θέσει σε αργία.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο εν αργία Μητροπολίτης φέρεται να ενισχύει τις σχέσεις του με τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, ο οποίος τον στήριξε τόσο στην υπόθεση του αποτειχισμού όσον και στην υπόθεση της αργίας. Ο Λεμεσού Αθανάσιος είχε ταχθεί κατά της εισήγησης του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου να κηρυχθεί έκπτωτος ο (τότε) Μητροπολίτης Πάφου όσον και στην εισήγηση του Μακαριοτάτου να τεθεί σε αργία.