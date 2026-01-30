Ελεύθερος αναμένεται να αφεθεί αύριο Σάββατο ο 28χρονος πατέρας του τρίμηνου βρέφους, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Μακάρειου Νοσοκομείου μετά που διαπιστώθηκε ότι υποφέρει από το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους (Shaken Baby Syndrome).

Ο πατέρας του βρέφους, συριακής καταγωγής, κρατείται από την περασμένη Τρίτη από το ΤΑΕ Λευκωσίας, ως ύποπτος για σοβαρά αδικήματα σε σχέση με τον τραυματισμό του γιου του, αφού φαίνεται να ήταν μόνος με το παιδί, όταν αυτό υπέστη το πρόβλημα στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, παρόλο που οι έρευνες των ανακριτών συνεχίζονται, εντούτοις, ο πατέρας θα αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή ολοκλήρωσης τους, οπότε και θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Όπως μας αναφέρθηκε από την Αστυνομία, αυτής της φύσεως οι υποθέσεις είναι δύσκολες ως προς την απόδειξή τους, εφόσον δεν υπάρχει άμεση μαρτυρία που να εμπλέκει πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν οι εκθέσεις των ιατρών ότι στο παιδί διαπιστώθηκε το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους, ωστόσο, ουδείς μπορεί να προσδιορίσει πόσο ταρακούνημα χρειάστηκε για να προκληθεί. Μπορεί, όπως μας αναφέρθηκε ως παράδειγμα, ένα παιδί να υποστεί βλάβες από ένα μικρό σχετικά ταρακούνημα, ενώ ένα άλλο από πολύ πιο βίαιο.

Οι ανακριτές αναμένεται να λάβουν σήμερα κατάθεση από τον πατέρα, όμως, αυτός επιμένει ότι ουδέποτε ταρακούνησε βίαια το παιδί του. Αναμένεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης μόλις περατωθούν οι εξετάσεις και οι ανακριτές του ΤΑΕ έχουν όλες τις εκθέσεις των ιατρών ενώπιον τους, να τον διαβιβάσουν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Αυτό έγινε και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις που αφορούσαν βρέφη όπου η μαρτυρία δεν ήταν ξεκάθαρη.

Στο μεταξύ, η κατάσταση του παιδιού παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη και εκφράζεται η εκτίμηση ότι τελικά θα βγει από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σύντομα. Στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του και άλλοι συγγενείς, ενώ ξεκαθαρίζεται από την αστυνομία ότι η παλαιότερη αναφορά που έγινε σε σχέση με την οικογένεια, δεν αφορούσε περιστατικό βίας.

Σημειώνεται ότι τα αδικήματα που διερευνώνται σε βάρος του 28χρονου πατέρα είναι πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί πριν μια βδομάδα στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.